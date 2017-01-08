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2017-01-08, 15:25
Одесские реалии: и гордо, и стыдно (ВИДЕО)
Этот крик души, наверняка, разделят многие одесситы!
Давайте признаемся честно, в этом году, как никогда, красиво украшен центр города.
Шикарные конструкции с илюминацией, внутри которых можно и сфотографироваться, установили в центре Одессы три недели назад. Новинка сразу же полюбилась горожанам, однако при этом стала объектом повышенного внимания пьяных компаний.
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