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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-01-08, 15:25
Одесские реалии: и гордо, и стыдно (ВИДЕО)

Этот крик души, наверняка, разделят многие одесситы!

В то время, как идут сложнейшие спасательные работы в области, а в городе пытаются наладить нормальное жизнеобеспечение, некоторые, действительно отморозки, вредят и расстраивают.

Давайте признаемся честно, в этом году, как никогда, красиво украшен центр города.

Шикарные конструкции с илюминацией, внутри которых можно и сфотографироваться, установили в центре Одессы три недели назад. Новинка сразу же полюбилась горожанам, однако при этом стала объектом повышенного внимания пьяных компаний.



Первые снимки сломанного новогоднего шара на Дерибасовской появились в соцсети после новогодней ночи.



А после Рождества обнародовано видео очередного "подвига".

7 января в 23:13 двое неизвестных молодых людей раскачали и перевернули голубой светящийся шар, украшавший Дерибасовскую. Конструкция покатилась на одного из вандалов, отчего тот упал, и погасла. Последующие попытки куда-то откатить шар не увенчались успехом. Они удалились , засветившись на камере видеонаблюдения.



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