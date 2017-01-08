2017-01-08, 15:25

Одесские реалии: и гордо, и стыдно (ВИДЕО)

Этот крик души, наверняка, разделят многие одесситы!



В то время, как идут сложнейшие спасательные работы в области, а в городе пытаются наладить нормальное жизнеобеспечение, некоторые, действительно отморозки, вредят и расстраивают.

Давайте признаемся честно, в этом году, как никогда, красиво украшен центр города.

Шикарные конструкции с илюминацией, внутри которых можно и сфотографироваться, установили в центре Одессы три недели назад. Новинка сразу же полюбилась горожанам, однако при этом стала объектом повышенного внимания пьяных компаний.







Первые снимки сломанного новогоднего шара на Дерибасовской появились в соцсети после новогодней ночи.





А после Рождества обнародовано видео очередного "подвига".



7 января в 23:13 двое неизвестных молодых людей раскачали и перевернули голубой светящийся шар, украшавший Дерибасовскую. Конструкция покатилась на одного из вандалов, отчего тот упал, и погасла. Последующие попытки куда-то откатить шар не увенчались успехом. Они удалились , засветившись на камере видеонаблюдения.





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