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2017-02-02, 15:26
Одесские рынки и супермаркеты собрали продукты для жителей Авдеевки
За сутки предпринимателями Одессы собрано более 7 тонн продуктов. На призыв оказать посильную поддержку жителям Авдеевки откликнулись рынки «Северный» и «Киевский», «Привоз» и «Новый рынок», а также представители сети супермаркетов.
Также коммунальное предприятие «Одесфарм» передало для отправки в Авдеевку антибиотики, противовирусные, обезболивающие, спазмолитические, сердечные, кровоостанавливающие, бактерицидные, гипотензивные препараты, средства для обработки ран, медикаменты против отравления, перевязочные материалы и кровоостанавливающие изделия, медицинские инструменты, аппараты для измерения артериального давления и температуры, другие средства медицинского назначения.
Городские власти благодарят предпринимателей, администрации рынков и торговых сетей, а также простых одесситов, откликнувшихся на призыв помочь соотечественникам.
Сбор помощи продолжается до 18:00 2 февраля у общественной приемной Одесской государственной областной администрации по пр-ту Шевченко (въезд с пр-та Гагарина).
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