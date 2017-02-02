2017-02-02, 15:26

Одесские рынки и супермаркеты собрали продукты для жителей Авдеевки

За сутки предпринимателями Одессы собрано более 7 тонн продуктов. На призыв оказать посильную поддержку жителям Авдеевки откликнулись рынки «Северный» и «Киевский», «Привоз» и «Новый рынок», а также представители сети супермаркетов.



Для отправки собраны: крупы, сахар, чай, продукты быстрого приготовления, консервы, хлеб, фрукты и овощи.

Также коммунальное предприятие «Одесфарм» передало для отправки в Авдеевку антибиотики, противовирусные, обезболивающие, спазмолитические, сердечные, кровоостанавливающие, бактерицидные, гипотензивные препараты, средства для обработки ран, медикаменты против отравления, перевязочные материалы и кровоостанавливающие изделия, медицинские инструменты, аппараты для измерения артериального давления и температуры, другие средства медицинского назначения.

Городские власти благодарят предпринимателей, администрации рынков и торговых сетей, а также простых одесситов, откликнувшихся на призыв помочь соотечественникам.

Сбор помощи продолжается до 18:00 2 февраля у общественной приемной Одесской государственной областной администрации по пр-ту Шевченко (въезд с пр-та Гагарина).



Детей из Авдеевки готовы принять в Одессе



Напомним, вчера Одесская мэрия предложила военно-гражданской администрации Авдеевки (на период проведения в этом районе активных боевых действий) отправить детей в Одессу.









