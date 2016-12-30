2016-12-30, 13:28

Одесские СМИ отслеживают поимку Овидиопольского убийцы

Появилась информация, что в Овидиопольском районе правоохранители установили местонахождение подозреваемого в убийстве женщины и ее двухлетней дочери.



Стражи порядка оцепили территорию, накоторой он находится. Об этом сообщает начальника отдела коммуникаций ГУ Нацполиции Алены Войтенко.

На данный момент его местонахождение установлено.

«Он локализован на достаточно безлюдном участке местности в Овидиопольском районе. Кольцо сжимается», — отметила Алена Войтенко.

Как сообщают одесские журналисты, обезглавленные женщина с дочкой являются родственницами одесского налоговика.

По данным СМИ, брат женщины, которую убил и обезглавил преступник в Овидиополе Одесской области, занимает высокую должность в управлении Государственной фискальной службы (ГФС) Одессы.



Сейчас на месте преступления находится руководитель местной полиции Дмитрий Головин, его заместители, а также руководители ряда силовых подразделений и Нацгвардии.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 п. 1 п. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

В полиции отмечают, что у них есть оперативное видео погони за преступником. На записи мужчина на огромной скорости несется по улице в Овидиополе, сбивая машины.



Полиция начеку: поиски Овидиопольского убийцы продолжаются

Ранее сообщалось, что Овидиопольского убийцу до сих пор не нашли, на улицах Одессы и Овидиополя дежурят автоматчики.