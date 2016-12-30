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2016-12-30, 13:28
Одесские СМИ отслеживают поимку Овидиопольского убийцы
Появилась информация, что в Овидиопольском районе правоохранители установили местонахождение подозреваемого в убийстве женщины и ее двухлетней дочери.
На данный момент его местонахождение установлено.
«Он локализован на достаточно безлюдном участке местности в Овидиопольском районе. Кольцо сжимается», — отметила Алена Войтенко.
Как сообщают одесские журналисты, обезглавленные женщина с дочкой являются родственницами одесского налоговика.
По данным СМИ, брат женщины, которую убил и обезглавил преступник в Овидиополе Одесской области, занимает высокую должность в управлении Государственной фискальной службы (ГФС) Одессы.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 п. 1 п. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
В полиции отмечают, что у них есть оперативное видео погони за преступником. На записи мужчина на огромной скорости несется по улице в Овидиополе, сбивая машины.
Ранее сообщалось, что Овидиопольского убийцу до сих пор не нашли, на улицах Одессы и Овидиополя дежурят автоматчики.
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