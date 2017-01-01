2017-01-01, 16:06

Одесские спасатели провели новогодний вечер на крыше

В то время, как вся Одесса уже практический накрывала на стол, в службу спасения "101" поступил звонок о пожаре.



Звонивший в 14:42 по киевскому времени сообщил о пожаре на территории банного комплекса. К месту возгорания пожарные прибыли уже в 15:02.

Было установлено, что произошло загорание крыши двухэтажного неэксплуатируемого сооружения и есть угроза распространения огня на соседние жилые здания.

Спасатели провели демонтаж металлического профиля крыши и тушение очагов возгорания. Пожар в 15:56 был локализован и в 16:35 полностью ликвидирован.

В результате пожара огнем повреждено деревянное перекрытие на общей площади 150 кв м. Спасены от возгорания рядом расположены здания банного комплекса. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

К ликвидации пожара привлекалось 5 единиц основной пожарной и специальной техники и 21 человек личного состава.

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