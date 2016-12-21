2016-12-21, 10:02

Одесские спасатели встретились с общественными организациями многодетных семей

В Большом зале Одесского горсовета под председательством Зинаиды Цвиринько состоялась очередная встреча с представителями общественных организаций многодетных семей.



В мероприятии приняли участие председатели районных государственных администраций, представители ГУ ДСНС Украины в Одесской области, ГУ ЧП в Одесской области, представители Департамента здравоохранения, службы по делам детей миькои совета, коммунальных предприятий города и др.

Во время встречи были озвучены основные проблемы, с которыми приходится сталкиваться многодетным семьям. В ходе семинара-совещания были рассмотрены важные вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности детей в быту и общественных местах.

На совещании выступил начальник Приморского районного отдела ГУ ДСНС Украины в Одесской области Александр Полохачев. Он довел до сведения присутствующих информацию о состоянии с пожарами на территории города и области, в частности привел конкретные примеры пожаров на которых погибли дети из-за халатности родителей и рассказал о правилах безопасного поведения, которые необходимо соблюдать, чтобы предотвратить пожар.

Кроме того, спасатели подчеркнули необходимость соблюдения правил пожарной безопасности при установке новогодней елки и при пользовании пиротехническими изделиями, ведь накануне праздников эта тема является очень важной. Многие граждане нарушают все нормы и требования при установлении праздничного дерева, тем самым подвергая себя и родных опасности - неправильно установлена ​​елка, использование неисправных или некачественных гирлянд может привести к пожарам.