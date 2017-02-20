2017-02-20, 11:36

Одесские таможенники изъяли оружие

Одесские таможенники изъяли 2 пистолета и 55 зарядов к ним.



Это произошло в пункте пропуска «Кучурган - Первомайск» таможенного поста «Раздельная» Одесской таможни ГФС.

Во время осуществления таможенного контроля автомобиля «OPEL ASTRA» под управлением гражданина Украины, который возвращался из Молдовы, таможенниками совместно с представителями УСБУ в Одесской области было выявлено 2 пистолета и 55 зарядов к ним.

Огнестрельное оружие, без любых признаков утаивания, находилось в личных барсетках водителя и пассажира «OPEL ASTRA».

При этом водитель перемещал заряженный 8-ми зарядами пистолет «ПМР» с дополнительным магазином, а у пассажира, кроме заряженного пистолета марки «ПМ-РФ», были еще наручники и 31 заряд.

Для прохождения таможенного контроля граждане избрали «зеленый коридор», декларируя действиями относительно отсутствия у них любых товаров и предметов, которые нуждаются в обязательном декларировании.

Во время устного опрашивания при проведении визуального осмотра они предоставили пистолеты, заряды и наручники вместе с разрешением на право их хранения и ношение. Тем не менее, разрешения на право перевозки территорией Украины у них не было.

По факту нарушения установленного Таможенным кодексом Украины порядка перемещения через таможенную границу товара, перемещение которого запрещено или ограниченно действующим законодательством Украины, составлены протоколы о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины.

Для справки:

Соответственно п. 12.14. Приказа МВД Украины от 21 августа 1998 года № 622 «Об утверждении Инструкции о порядке изготовления, приобретения, хранения, учета, перевозки и использование огнестрельного, пневматического, холодного и охолощенного оружия, установок отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам металлическими снарядами не смертельного действия, и патронов к ним, а также боеприпасов к оружию, основным частям оружия и взрывных материалов» огнестрельное охотничье оружие, основные части оружия, боевые припасы к ним, пневматическое, холодное, охолощенное оружие, устройства, патроны к ним гражданами Украины перевозятся через таможенную границу Украины на основании разрешений на право перевозки оружия территорией Украины, которые выдаются МВД Украины, ГУМВД, УМВД.

Ст. 471 Таможенного кодекса Украины предусматривает наложение штрафа в размере ста необлагаемых минимумов доходов граждан, а в случае если непосредственными предметами правонарушения являются товары, перемещение которых через таможенную границу Украины запрещено или ограниченно законодательством Украины, - также конфискации этих товаров.