2017-01-07, 13:12

Одесские трамваи - позитив на все праздники (ФОТО)

Согласитесь, эти украшенные гирляндами трамваи все одесситы восприняли очень позитивно.



Благодаря специалистам КП «Одесгорэлектротранс» в праздничные дни практически на всех остановках иллюминированные вагоны становились объектами для фотографирования и даже групповых селфи.

Если погода позволит, то 8 января в трамваях устроят одесситам настоящий рождественский праздник - певчие одесских церквей будут колядовать прямо в вагонах.



8 января в 18 часов хоры Одесской епархии сядут в новогодние трамваи и, исполняя праздничные песни, проедутся по городу.

Пять хоровых коллективов будут курсировать по трамвайным линиям и встретятся на Старосенной площади через 2 часа, где состоится большой концерт. Трамваи оснастят аппаратурой, которая будет транслировать рождественские пение. Певчие также будут выходить на остановках, колядовать и дарить детям сладости.



















8 января новогодние трамваи с певчими будут следовать по следующим маршрутам:

6-я станция Большого Фонтана (начало маршрута в 18:00 – 5-я станция Большого Фонтана) - Куликово поле - парк Шевченко - Старосенная площадь (конец маршрута в 20:00).

Люстдорф (начало маршрута в 18:14/18:24) - 7 станция Люстдорфской дороги - площадь Толбухина - площадь Старосенная - парк Шевченко - площадь Старосенная (конец маршрута в 20:00).

ул. Ицхака Рабина (начало маршрута в 18:40) - пл. Деревянко - пл. Старосенная - парк Шевченко - пл. Старосенная.

16-я станция Большого Фонтана (начало маршрута в 18:12/18:22) – 5-я станция Большого Фонтана - Куликово поле - площадь Старосенная - парк Шевченко - площадь Старосенная.

Автовокзал (начало маршрута в 18:37) - ул. Большая Арнаутская - ул. Екатерининская – Железнодорожный вокзал - театр Музкомедии - Аркадия - парк Шевченко - Старосенная площадь.



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