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2017-02-10, 17:32
Одесские власти бороздили северные районы области
Сегодня председатель областного совета Анатолий Урбанский и председатель областной государственной администрации Максим Степанов с рабочей поездкой посетили северные районы области, в которых с утра столбик термометра показывал -18 градусов.
Далее - о наболевшем.Проблема затопления после сильных снега и дождя с 5 по 1 этажи существует в восьми домах Кодымы.Пятиэтажный панельный жилой дом на 78 квартир был построен в 1991 году. Всего здесь проживает около 200 жителей. Дом нуждается в реконструкции крыши, которая протекает в течение 8-ми лет.
Максим Степанов отметил, что на ближайшую сессию областного совета будет вынесен вопрос о выделении 2,1 млн. грн. на реконструкцию крыши в рамках Региональной программы энергоэффективности Одесской области на 2016-2018 годы. Работы будут начаты, когда улучшатся погодные условия.
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