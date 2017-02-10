2017-02-10, 17:32

Одесские власти бороздили северные районы области

Сегодня председатель областного совета Анатолий Урбанский и председатель областной государственной администрации Максим Степанов с рабочей поездкой посетили северные районы области, в которых с утра столбик термометра показывал -18 градусов.



Это не помешало, к примеру, посетить Кодымский центр предоставления административных услуг. Центр работает с 30 октября 2013 года, с 1 мая 2016 он переехал в новое помещение по адресу: г.. Кодыма, ул. Соборная, 88. Здесь работают 5 сотрудников, которые предоставляют 60 видов административных услуг, наиболее распространенные из них - земельные вопросы, регистрация бизнеса и имущества.







Также руководители области не обошли вниманием контрольно-пропускной пункт «Алексеевка — Кодыма — Балта», где осмотрели участок автодороги Т-16-11.Разбор полетов с участием кодымских автодорожников на тему того — почему за 20 лет на данном участке трассы даже конь не валялся, длился сравнительно долго.





Далее - о наболевшем.Проблема затопления после сильных снега и дождя с 5 по 1 этажи существует в восьми домах Кодымы.Пятиэтажный панельный жилой дом на 78 квартир был построен в 1991 году. Всего здесь проживает около 200 жителей. Дом нуждается в реконструкции крыши, которая протекает в течение 8-ми лет.





Максим Степанов отметил, что на ближайшую сессию областного совета будет вынесен вопрос о выделении 2,1 млн. грн. на реконструкцию крыши в рамках Региональной программы энергоэффективности Одесской области на 2016-2018 годы. Работы будут начаты, когда улучшатся погодные условия.