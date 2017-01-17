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﻿2017-01-17, 17:50
Одесские водолазы и спасатели готовятся к массовым купаниям

Впереди - Крещение и традиционный обряд погружения в море и водоемы Южной Пальмиры.

В общей сложности будет организовано 47 таких мест.

Последние дни водолазы усиленно обследуют морское дно на наличие опасных предметов. Это является еще одной важной причиной купаться только в положенных местах.

Главное опасение спасателей во время зимних купаний: сердечный приступ из-за спазма сосудов, судороги, быстрое развитие пневмонии. Поэтому людям, страдающим сердечно-сосудистыми и бронхо-легочными заболеваниями, категорически запрещается погружаться в воду (прорубь).

Также категорически запрещено нырять в ледяную воду при: 

- гипертонии в период обострения; 

- нарушениях мозгового кровообращения; 

- эпилепсии; 

- склонности к судорогам; 

- воспалениях почек и бронхо-легочной системы; 

- заболеваниях щитовидной железы; 

- инфекционных болезнях.

C  23:00 18 января до 01:00 19 января 2017 года
Крещенские купания
пройдут по адресам:
 
- пляж на 16-й ст. Большого Фонтана («Золотой берег»),
- пляж «Ланжерон»,
- пляж «Лузановка».
 
 
В направлении пляжей Одессы будет работать городской транспорт:
 
- трамвайные маршруты:
№ 1 – 2 ед. (от Лузановки до ул. Паустовского),
№ 6 – 2 ед., (от Пересыпского моста до Лузановки),
№ 18 – 4 ед., № 28 – 2 ед.;
 
- троллейбусные маршруты:
№ 2 – 2 ед.,
№ 3 – 2 ед.;
 
- автобусные маршруты:
№ 203 - 2 ед.,
№ 215 - 8 ед. (от 16 ст. Большого Фонтана до пл. Толбухина),
№ 242 - 8 ед. (от ул. Паустовского до ул. 7-й Пересыпской).
 
 

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