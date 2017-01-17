2017-01-17, 17:50

Одесские водолазы и спасатели готовятся к массовым купаниям

Впереди - Крещение и традиционный обряд погружения в море и водоемы Южной Пальмиры.



В общей сложности будет организовано 47 таких мест.

Последние дни водолазы усиленно обследуют морское дно на наличие опасных предметов. Это является еще одной важной причиной купаться только в положенных местах.

Главное опасение спасателей во время зимних купаний: сердечный приступ из-за спазма сосудов, судороги, быстрое развитие пневмонии. Поэтому людям, страдающим сердечно-сосудистыми и бронхо-легочными заболеваниями, категорически запрещается погружаться в воду (прорубь).

Также категорически запрещено нырять в ледяную воду при:

- гипертонии в период обострения;

- нарушениях мозгового кровообращения;

- эпилепсии;

- склонности к судорогам;

- воспалениях почек и бронхо-легочной системы;

- заболеваниях щитовидной железы;

- инфекционных болезнях.