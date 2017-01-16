2017-01-16, 11:52

Одесские зоозащитники продолжают атаковать Думскую

В понедельник с утра под стенами здания Одесского городского совета митинговали зоозащитники, чтобы привлечь внимание к проблеме жестокого обращения с животными.



Около трех десятков активистов с плакатами в руках призывали городские власти и нардепов поддержать принятие Верховной Радой нового законопроекта, который ужесточит наказание за жестокое обращение с животными.

Трупы животных у входа в Одесскую полицию



Общественники просят защиты у одесской полиции (ВИДЕО)

Напомним, ранее активисты принесли под здание по улице Еврейской и выложили у входа в него трупы нескольких собак, отравленных догхантерами.







СТО в Одессе. Ремонт автомобилей всех марок и классов