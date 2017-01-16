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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-01-16, 11:52
Одесские зоозащитники продолжают атаковать Думскую

В понедельник с утра под стенами здания Одесского городского совета митинговали зоозащитники, чтобы привлечь внимание к проблеме жестокого обращения с животными.

Около трех десятков активистов с плакатами в руках призывали городские власти и нардепов поддержать принятие Верховной Радой нового законопроекта, который ужесточит наказание за жестокое обращение с животными.

Трупы животных у входа в Одесскую полицию

Общественники просят защиты у одесской полиции (ВИДЕО) 

Напомним, ранее активисты принесли под здание по улице Еврейской и выложили у входа в него трупы нескольких собак, отравленных догхантерами. 



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