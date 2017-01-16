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2017-01-16, 11:52
Одесские зоозащитники продолжают атаковать Думскую
В понедельник с утра под стенами здания Одесского городского совета митинговали зоозащитники, чтобы привлечь внимание к проблеме жестокого обращения с животными.
Трупы животных у входа в Одесскую полицию
Напомним, ранее активисты принесли под здание по улице Еврейской и выложили у входа в него трупы нескольких собак, отравленных догхантерами.
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