2017-01-12, 14:50

Одесским бизнесменам о перечне товаров на период проведения АТО

Утвержден перечень товаров и услуг, стоимость которых на период проведения АТО включается в другие расходы деятельности.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 26.10.2016 года №758 утвержден перечень товаров, выполненных работ, предоставленных услуг по кодам согласно Государственному классификатору и услуг ГК 016:2010, стоимость которых на период проведения антитеррористической операции включается в другие расходы обычной деятельности или на стоимость которых не проводится корректировка финансового результата к налогообложению.

Так, суммы средств или стоимость специальных средств индивидуальной защиты, технических средств наблюдения, лекарственных средств и медицинских изделий, средств личной гигиены, продуктов питания, а также других товаров/услуг по перечню, который определяется Кабинетом Министров Украины, которые добровольно перечислены (переданы) Вооруженным Силам Украины, Национальной гвардии Украины и другим военным формированиям, которые содержатся за счет средств государственного бюджета, включаются в другие расходы обычной деятельности на период проведения антитеррористической операции.

Кроме того, предусмотрено не проведение корректировки на сумму средств или стоимости товаров, выполненных работ, предоставленных услуг по указанному перечню, безвозмездно перечисленных (переданных) в течение отчетного (налогового) года неприбыльным организациям, в размере, который превышает 4 процента налогооблагаемой прибыли предыдущего отчетного года (п.33 подраздела 4 раздела XX Налогового кодекса Украины).

Более детально с этим разъяснением можно ознакомиться в письме ГФС Украины от 09.12.2016 года №39425/7/99-99-15-02-01-17 «О вступлении в силу постановления Кабинета Министров Украины от 26 октября 2016 года № 758».