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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2016-12-27, 17:26
Одесским пенсионерам - о новогодних пенсиях!

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД УКРАИНЫ об особенности выплаты пенсий за январь 2017 года

Обычно пенсии выплачиваются ежемесячно в период с 4 по 25 число в установленную дату выплаты, которая известна каждому пенсионеру. 

С целью обеспечения своевременной выплаты пенсий с учетом праздничных и выходных дней в январе 2017 года 21 декабря Правительством принято решение, которым установлено, что частично пенсия за январь 2017 года будет выплачена в декабре 2016 года. 

Пенсионерам, которые получают пенсию через банковские учреждения и имеют дату выплаты пенсии с 4 по 15 января 2017 г. включительно, пенсия на их банковский счет будет зачислена в период с 27 по 29 декабря. 

Пенсионерам, которые получают пенсию через почтовые отделения и имеют дату выплаты пенсии с 4 по 10 января 2017 года включительно, пенсия будет выплачиваться, начиная с 27 декабря. 

Пенсионерам, которые по разным причинам не смогут получить пенсию за январь 2017 года в почтовых отделениях в последние дни декабря, смогут получить ее с 5 января. 

Для пенсионеров, которые получают пенсию через банковские учреждения и имеют дату выплаты пенсии с 16 по 25 января или через почтовые отделения и имеют дату выплаты пенсии с 11 по 25 января пенсия будет выплачиваться в обычном режиме в установленные даты выплаты. 

Из общей численности пенсионеров (11,7 млн.) в декабре 2016 года будет выплачено пенсий за январь 2017 года 5,4 млн. пенсионерам, в т.ч. 3,7 млн. пенсионеров через банковские учреждения и 1,7 млн. пенсионеров через почтовые отделения. 

На выплату пенсий за январь 2017 года Пенсионным фондом будет направлено в декабре 2016 года 10,4 млрд. грн. Это финансирование осуществляется в рамках утвержденного бюджета Пенсионного фонда на 2016 год. 

Общая потребность на выплату пенсий за январь 2017 составляет 22,1 млрд. грн. 

По всем вопросам, связанным с выплатой пенсий, пенсионеры могут обращаться в Контакт-центр Пенсионного фонда Украины 0-800-503-753 (со стационарных телефонов - бесплатно) или в управление Пенсионного фонда Украины по месту нахождения пенсионера как получателя пенсии.


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