2017-02-27, 12:06

Одесским плательщикам нужно успеть до 1 марта

Налоговым кодексом Украины для налога на прибыль предприятий предусмотрены налоговые (отчетные) периоды календарные квартал, полугодие, три квартала, год (п. 137.4 НКУ) и годовой налоговый (отчетный) период (п. 137.5 НКУ).

Итак, годовой налоговый (отчетный) период устанавливается для таких налогоплательщиков:

а) налогоплательщиков, которые зарегистрированы на протяжении отчетного (налогового) года (новообразованные), которые платят налог на прибыль на основании годовой налоговой декларации за период деятельности в отчетном (налоговом) году;

б) производителей сельскохозяйственной продукции;

в) налогоплательщиков, у которых годовой доход от любой деятельности (за вычетом косвенных налогов), определенный по показателям Отчета о финансовых результатах (Отчета о совокупном доходе), за предыдущий годовой отчетный (налоговый) период, не превышает 20 миллионов гривен. При этом к годовому доходу от любой деятельности (за вычитанием косвенных налогов), определенного за показателями Отчета о финансовых результатах (Отчета о совокупном доходе), включается доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг), другие операционные доходы, финансовые доходы и другие доходы.

При составлении налоговой отчетности по налогу на прибыль плательщик определяет и заполняет ведомости относительно базового отчетного периода.

Для налоговой декларации по налогу на прибыль, форма которой утверждена приказом Министерства финансов Украины от 20.10.2015г. № 897 с изменениями, внесенными приказом Министерства финансов Украины от 19.08.2016г. № 585, в строке 2 заглавной части декларации предусмотрено поле для пометки «Базовый отчетный период - квартал» или «Базовый отчетный период - год».

Если для налоговой декларации по налогу на прибыль за 2016 год указано пометку «Базовый отчетный период - год», то предельным сроком представления будет 60 календарных дней, которые наступают за последним календарным днем 2016 года.

Т.е. плательщикам, у которых налоговый период равняется году, необходимо подать налоговую декларацию по налогу на прибыль предприятий за 2016 год не позднее 1 марта 2017 года.