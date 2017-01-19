2017-01-19, 10:48

Одесским предпринимателям: отменена отчетность по торговле алкоголем и табачными изделиями

Законом Украины с 20.12.2016 года № 1791-VIII внесено изменения в Закон Украины с 19.12.1995 года № 481/ 95-ВР «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий».

В частности, отменено предоставления отчетов № 1-РА «Отчет об объемах приобретения и реализации алкогольных напитков в розничной сети» и № 1-РТ «Отчет об объемах приобретения и реализации табачных изделий в розничной сети».

Кроме этого, штрафы за непредоставление или несвоевременное предоставление отчета или предоставление отчета с недостоверными ведомостями об объемах обращения алкогольных напитков и табачных изделий, не применяются к субъектам хозяйствования, которые получили лицензию на право розничной торговли алкогольными напитками и/или табачными изделиями, с даты возникновения обязательства относительно предоставления такого отчета.

Напоминаем, субъекты хозяйствования, которые получили лицензии на производство и/или оптовую торговлю спиртом, алкогольными напитками и табачными изделиями и осуществляют такую деятельность и/или экспорт, импорт указанной продукции, подают ежемесячно до 10 числа следующего месяца отчет об объемах производства и/или оборота (в том числе импорта и экспорта) спирта, алкогольных напитков и табачных изделий по действующей форме.