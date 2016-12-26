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2016-12-26, 12:52
Одесским предпринимателям:авансовые взносы с налога на прибыль - успеть до 31 декабря
Плательщики налога на прибыль предприятий уплачивают до 31 декабря 2016 года авансовый взнос с этого налога в размере 2/9 налога на прибыль, начисленной в налоговой отчетности с налога на прибыль за три квартала 2016 года.
Расчет авансового взноса с налога на прибыль подается налогоплательщиком в налоговой декларации за три квартала 2016 года.
Определенная в расчете сумма авансовых взносов считается согласованной суммой денежных обязательств.
В случае если налогоплательщик не уплатил согласованную сумму авансовых взносов с налога на прибыль предприятий на протяжении сроков, определенных этим Кодексом, такой налогоплательщик притягивается к ответственности в виде штрафа в размерах, определенных статьей 123 НКУ (п. 38 (первый) подраздела 4 Раздела ХХ Переходные положения).
Нарушение сроков уплаты согласованной суммы авансовых взносов с налога на прибыль предприятий тянет за собой применение штрафных санкций к налогоплательщику в размере 25 процентов суммы определенного налогового обязательства.
Плательщики налога на прибыль предприятий уплачивают до 31 декабря 2016 года авансовый взнос с этого налога в размере 2/9 налога на прибыль, начисленной в налоговой отчетности с налога на прибыль за три квартала 2016 года.
Расчет авансового взноса с налога на прибыль подается налогоплательщиком в налоговой декларации за три квартала 2016 года.
Определенная в расчете сумма авансовых взносов считается согласованной суммой денежных обязательств.
В случае если налогоплательщик не уплатил согласованную сумму авансовых взносов с налога на прибыль предприятий на протяжении сроков, определенных этим Кодексом, такой налогоплательщик притягивается к ответственности в виде штрафа в размерах, определенных статьей 123 НКУ (п. 38 (первый) подраздела 4 Раздела ХХ Переходные положения).
Нарушение сроков уплаты согласованной суммы авансовых взносов с налога на прибыль предприятий тянет за собой применение штрафных санкций к налогоплательщику в размере 25 процентов суммы определенного налогового обязательства.
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