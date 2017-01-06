2017-01-06, 10:27

Одесским предпринимателям об изменениях начисления и уплаты единого взноса

Законом Украины от 06 декабря 2016 года № 1774-VІІІ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (далее - Закон №1774) внесено ряд изменений в Закон Украины от 08 июля 2010 года № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» (далее - Закон №2464), которые вступили в силу с 01 января 2017 года.

В частности, изменения касаются вопросов относительно начисления и уплаты единого взноса физическими лицами-предпринимателями, в том числе теми, которые избрали упрощенную систему налогообложения, и лицами, которые ведут независимую профессиональную деятельность.

Единый взнос для физических лиц-предпринимателей, которые избрали упрощенную систему налогообложения, начисляется на суммы, которые определяются такими плательщиками самостоятельно для себя, но не более максимальной величины базы начисления единого взноса, установленной Законом №2464 (с 01 января 2017 года - 40000 грн. (1600грн. х 25)). При этом сумма единого взноса не может быть меньше размера минимального страхового взноса (с 01 января 2017 года - 704 грн. (3200 грн. х 22%)).

Вместе с тем, согласно внесенным изменениям, с 01.01.2017 физические лица-предприниматели, которые избрали упрощенную систему налогообложения, и отнесены к первой группе плательщиков единого налога, имеют право платить единый взнос в сумме не меньше, чем 0,5 минимального страхового взноса с зачислением соответствующих периодов осуществления предпринимательской деятельности к страховому стажу (с 01 января 2017 года - 352 грн. (3200 грн. х 0,5 х 22%)).

С 2017 года в случае если физическими лицами – предпринимателями не получен доход (прибыль) в отчетном году или отдельном месяце отчетного года, такие плательщики обязаны определить базу начисления, но не больше максимальной величины базы начисления единого взноса (с 01 января 2017 года - 40000 грн.). При этом сумма единого взноса не может быть меньше размера минимального страхового взноса (с 01 января 2017 года - 704 грн).

Освобождаются от уплаты за себя единого взноса физические лица – предприниматели на упрощенной системе налогообложения и физические лица – предприниматели, которые находятся на общей системе налогообложения, если они являются пенсионерами по возрасту или инвалидами и получают в соответствии с законом пенсию или социальную помощь. Указанная норма не применяется к лицам, которые ведут независимую профессиональную деятельность.

Более детально с этим разъяснением можно ознакомиться в письме ГФС Украины от 30.12.2016г. №41658/7/99-99-13-02-01-17.