|Ожидается снижение нормы потребления газа по субсидии
|В 2017 году доллар в Украине будет по 30 гривен
|Одесситам - к праздникам. Гороскоп камней-оберегов на 2017 год
|
2017-01-09, 16:10
Одесским работодателям: осторожно, Кабмин разбушевался!
Страсти вокруг минимальной зарплаты уже давно напоминают одесский анекдот: вам нужны шашечки или ехать?
С 2017 года, чтобы одесским работодателям не пришлось раскошеливаться на крупную сумму - штраф в 320 000 гривен, не стоит «играться» с минималкой своих подчиненных.
К этому настоятельно призывает премьер Владимир Гройсман и предостерегает:
"Я не хочу никого наказывать, просто прошу всех работодателей: уважайте своих работников, начислите заработную плату, которую они честно заработали, не менее уровня минимальной заработной платы 3200 грн, оплатите за них взносы в Пенсионный фонд, и ситуация в стране начнет налаживаться".
Также премьер-министр предостерег работодателей от злоупотреблений, например относительно оформления работника на полставки, неполный рабочий день. Гройсман напомнил, что были расширены полномочия органов власти, в том числе органов местного самоуправления, в отношении проверок на предприятиях.
За недопуск ответственных лиц на предприятие для осуществления проверки также предусмотрены штрафные санкции.За недопущение госинспектора труда к проведению проверки юридические и ФОПы должны будут заплатить штраф: в размере до трех «минималок» (в 2017 году — 9600 грн) во всех случаях недопущения инспекторов к проверке, кроме случая, когда темой проверки является неоформление трудовых договоров с работниками и выплата зарплат в «конверте»; в размере ста необлагаемых минимумов доходов граждан (320 000 грн), в случае недопущения госинспектора труда до проверки, когда она осуществляется с целью выявления работников с неоформленными трудовыми договорами, выплаты заработной платы без начисления и уплаты единого взноса.
|
влажность:
давление:
ветер:
БИЗНЕС ГОРОСКОП