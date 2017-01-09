2017-01-09, 16:10

Одесским работодателям: осторожно, Кабмин разбушевался!

Страсти вокруг минимальной зарплаты уже давно напоминают одесский анекдот: вам нужны шашечки или ехать?



Напомним, ранее министр социальной политики Андрей Рева задал вопрос:"Вам нужны шашечки или ехать? Что мы хотим получить: реальное увеличение заработной платы или формальное соотношение прожиточного минимума с первым тарифным разрядом? Вы бы что предпочли?"



Минимальная зарплата:вам нужны шашечки или ехать?





С 2017 года, чтобы одесским работодателям не пришлось раскошеливаться на крупную сумму - штраф в 320 000 гривен, не стоит «играться» с минималкой своих подчиненных.

К этому настоятельно призывает премьер Владимир Гройсман и предостерегает:

"Я не хочу никого наказывать, просто прошу всех работодателей: уважайте своих работников, начислите заработную плату, которую они честно заработали, не менее уровня минимальной заработной платы 3200 грн, оплатите за них взносы в Пенсионный фонд, и ситуация в стране начнет налаживаться".





Также премьер-министр предостерег работодателей от злоупотреблений, например относительно оформления работника на полставки, неполный рабочий день. Гройсман напомнил, что были расширены полномочия органов власти, в том числе органов местного самоуправления, в отношении проверок на предприятиях.

За недопуск ответственных лиц на предприятие для осуществления проверки также предусмотрены штрафные санкции.За недопущение госинспектора труда к проведению проверки юридические и ФОПы должны будут заплатить штраф: в размере до трех «минималок» (в 2017 году — 9600 грн) во всех случаях недопущения инспекторов к проверке, кроме случая, когда темой проверки является неоформление трудовых договоров с работниками и выплата зарплат в «конверте»; в размере ста необлагаемых минимумов доходов граждан (320 000 грн), в случае недопущения госинспектора труда до проверки, когда она осуществляется с целью выявления работников с неоформленными трудовыми договорами, выплаты заработной платы без начисления и уплаты единого взноса.