2017-02-09, 13:33

Одесским руководителям неприбыльных организаций

Отчет об использовании доходов неприбыльной организации необходимо подать до 1 марта 2017 года.

Неприбыльные предприятия, учреждения и организации, определенные статьей 133 Налогового кодекса Украины (далее - НКУ), подают отчет об использовании доходов (прибылей) неприбыльной организации по форме, утвержденной приказом Министерства финансов Украины от 17.06.2016г. № 553 и годовую финансовую отчетность.

Для неприбыльных организаций устанавливается годовой отчетный период, кроме случаев, предусмотренных ст. 133.4.3 НКУ.

Рядом с этим установлено, что в случае несоблюдения неприбыльной организацией требований, определенных в ст. 133.4.3 НКУ, такая неприбыльная организация обязана подать в срок, определенный для месячного отчетного периода, отчет об использовании доходов (прибылей) неприбыльной организации за период с начала года (или с начала признания организации неприбыльной в установленном порядке, если такое определение состоялось позднее) по последний день месяца, в котором содеяно такое нарушение, надо указать и уплатить сумму самостоятельно начисленного налогового обязательства по налогу на прибыль.

Итак, неприбыльными предприятиями, учреждениями и организациями, которые отвечают требованиям НКУ, в частности внесенные органами ГФС в Реестр неприбыльных учреждений и организаций, отчет об использовании доходов (прибылей) неприбыльной организации подается за базовый отчетный (налоговый) год на протяжении 60 календарных дней, которые наступают за последним календарным днем отчетного (налогового) года, т.е. не позднее 1 марта 2017 года.

С таким разъяснением можно ознакомиться на официальном веб-портале Государственной фискальной службы Украины в Общедоступном информационно-справочном ресурсе (категория 102.04).