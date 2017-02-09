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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-02-09, 13:33
Одесским руководителям неприбыльных организаций

Отчет об использовании доходов неприбыльной организации необходимо подать до 1 марта 2017 года.

Неприбыльные предприятия, учреждения и организации, определенные статьей 133 Налогового кодекса Украины (далее - НКУ), подают  отчет  об  использовании  доходов  (прибылей) неприбыльной  организации по форме, утвержденной приказом Министерства финансов Украины от 17.06.2016г. № 553 и годовую финансовую отчетность.

Для неприбыльных организаций устанавливается годовой отчетный период, кроме случаев, предусмотренных ст. 133.4.3 НКУ.

Рядом с этим установлено, что в случае несоблюдения неприбыльной организацией требований, определенных в  ст. 133.4.3 НКУ, такая неприбыльная организация обязана подать в срок, определенный для месячного отчетного периода,  отчет  об использовании  доходов  (прибылей)  неприбыльной организации за период с начала года (или с начала признания  организации  неприбыльной  в установленном порядке, если такое определение состоялось позднее) по последний день месяца, в котором содеяно такое нарушение, надо указать и уплатить сумму самостоятельно начисленного налогового обязательства по налогу на прибыль.

  Итак, неприбыльными предприятиями, учреждениями и организациями, которые отвечают требованиям НКУ, в частности внесенные органами ГФС  в Реестр неприбыльных учреждений и организаций,  отчет об использовании доходов (прибылей) неприбыльной  организации  подается за базовый  отчетный (налоговый) год на протяжении 60 календарных дней, которые наступают за последним календарным днем отчетного (налогового) года, т.е. не позднее 1 марта 2017 года.

С таким разъяснением можно ознакомиться на официальном веб-портале Государственной фискальной службы Украины в Общедоступном информационно-справочном ресурсе (категория 102.04).


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