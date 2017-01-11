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2017-01-11, 10:20
Одесским сельхозпроизводителям: упразднен специальный режим налогообложения НДС
Соответственно Налоговому кодексу Украины (далее - НКУ) с 1 января 2017 года утратила силу статья 209 НКУ, которая регламентирует условия применения специального режима налогообложения деятельности в сфере сельского и лесного хозяйства, а также рыболовства (далее - спецрежим).
Одновременно, с 1 января 2017 года вступил в силу Закон Украины от 20 декабря 2016 года № 1791-VIII, которым внесен ряд изменений в НКУ в части урегулирования отдельных вопросов, связанных с отменой спецрежима.
Таким образом, предполагаются, в частности, следующие изменения:
- отмена регистрации субъектов спецрежима и переведение их на общую систему налогообложения;
- закрытие счетов в системе электронного администрирования НДС;
- ограничение срока регистрации налоговых накладных, составленных сельхозпроизводителями по операциям по снабжению сельскохозяйственных товаров/услуг в пределах спецрежима;
- перенесение отрицательного значения разности между налоговыми обязательствами и налоговым кредитом, которая сформировалась в результате осуществления сельскохозяйственной деятельности, в налоговою декларацию по налогу на добавленную стоимость, по которой осуществляются расчеты с бюджетом.
Указанное касается всех сельскохозяйственных предприятий, которые до 1 января 2017 года применяли специальный режим налогообложения, включая плательщиков, которые были зарегистрированы как субъекты спецрежима (подавали налоговые декларации 0121 - 0123), так и тех, которые отвечали критериям, определенным статьей 209 НКУ, но не избрали спецрежим, и оставляли суммы НДС от реализации сельскохозяйственной продукции в собственном распоряжении (подавали налоговые декларации 0130).
С таким разъяснением можно ознакомиться в письме Государственной фискальной службы Украины от 03.01.2017 № 8/7/99-99-154)3-02-17 «Об отмене специального режима налогообложения деятельности в сфере сельского и лесного хозяйства, а также рыболовства».
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