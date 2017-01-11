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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-01-11, 10:20
Одесским сельхозпроизводителям: упразднен специальный режим налогообложения НДС

Соответственно Налоговому кодексу Украины (далее - НКУ) с 1 января 2017 года утратила силу статья 209 НКУ, которая регламентирует условия применения специального режима налогообложения деятельности в сфере сельского и лесного хозяйства, а также рыболовства (далее - спецрежим).

Одновременно, с 1 января 2017 года вступил в силу Закон Украины от 20 декабря 2016 года № 1791-VIII, которым внесен ряд изменений в НКУ в части урегулирования отдельных вопросов, связанных с отменой спецрежима.

Таким образом, предполагаются, в частности, следующие изменения:

- отмена регистрации субъектов спецрежима и переведение их на общую систему налогообложения;

- закрытие счетов в системе электронного администрирования НДС;

- ограничение срока регистрации налоговых накладных, составленных сельхозпроизводителями по операциям по снабжению сельскохозяйственных товаров/услуг в пределах спецрежима;

- перенесение отрицательного значения разности между налоговыми          обязательствами и налоговым кредитом, которая сформировалась в результате осуществления сельскохозяйственной деятельности, в налоговою декларацию по налогу на добавленную стоимость, по которой осуществляются расчеты с бюджетом.

Указанное касается всех сельскохозяйственных предприятий, которые до 1 января 2017 года применяли специальный режим налогообложения, включая плательщиков, которые были зарегистрированы как субъекты спецрежима (подавали налоговые декларации 0121 - 0123), так и тех, которые отвечали критериям, определенным статьей 209 НКУ, но не избрали спецрежим, и оставляли суммы НДС от реализации сельскохозяйственной продукции в собственном распоряжении (подавали налоговые декларации 0130).

С таким разъяснением можно ознакомиться в письме Государственной фискальной службы Украины от 03.01.2017 № 8/7/99-99-154)3-02-17 «Об отмене специального режима налогообложения деятельности в сфере сельского и лесного хозяйства, а также рыболовства».


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