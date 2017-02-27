2017-02-27, 16:37

Одесским вкладчикам: лопнул очередной банк

Фонд гарантирования вкладов физических лиц обратился в Национальный банк Украины с предложением об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО «Платинум Банк», которая будет длиться два года — до 23 февраля 2019 года.

Глава правления Платинум Банка Константин Смольский уволен по согласованию сторон с 28 февраля.

Как передаёт пресс-служба Фонда, на данный момент были временно приостановлены выплаты по договорам, срок действия которых закончился до введения временной администрации.

«Выплаты гарантированной суммы возмещения в период ликвидации начнутся не позднее 1 марта 2017 года», — добавили в ведомстве.

Ранее, 10 января правление Национального банка Украины (НБУ) приняло решение о признании неплатежеспособным ПАО «Платинум Банк». После этого Фонд гарантирования вкладов решил провести конкурс по выводу неплатежеспособного «Платинум Банка» с рынка, однако 17 февраля конкурс был признан несостоявшимся.