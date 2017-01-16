2017-01-16, 12:53

Одесскими центрами предоставлена 171 тысяча административных услуг

Это, почти на 32 тысячи административных услуг больше по сравнению с январем-декабрем прошлого года.

Наиболее запрашиваемыми услугами в 2016 году были: получение карточки налогоплательщиков и внесение в паспорт гражданина Украины данных о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика с Государственного реестра физических лиц - налогоплательщиков (почти 71 тысяча), предоставление выписки с реестра плательщиков единого налога (свыше 18 тысяч), регистрация книг учета расчетных операций (почти 16 тысяч).

За 2016 год по вопросам получения административных, консультационных и информационных услуг, выдачи электронных ключей, прием отчетности и т.п. в Центры обслуживания плательщиков Одесской области обратилось почти 1,4 млн. субъектов хозяйствования.

Напоминаем, что на территории Одесской области функционируют 22 Центра обслуживания плательщиков.