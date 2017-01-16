Деловой мир    - Одесса    - Украина    - Планета Намедни Цифры Юрисконсульт Налоги Банки Недвижимость Болевая точка Свое дело Уголок потребителя Фермер Транспорт Дайджест Арена Антология бизнеса Кофе-брейк
ODG
Архив   Января
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-01-16, 12:53
Одесскими центрами предоставлена 171 тысяча административных услуг

Это, почти на 32 тысячи административных услуг больше по сравнению с январем-декабрем прошлого года. 

Наиболее запрашиваемыми услугами в 2016 году были: получение карточки налогоплательщиков и внесение в паспорт гражданина Украины данных о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика с Государственного реестра физических лиц - налогоплательщиков (почти 71 тысяча), предоставление выписки с реестра плательщиков единого налога (свыше 18 тысяч), регистрация книг учета расчетных операций (почти 16 тысяч).

За 2016 год по вопросам получения административных, консультационных и информационных услуг, выдачи электронных ключей, прием отчетности и т.п. в Центры обслуживания плательщиков Одесской области обратилось почти 1,4 млн. субъектов хозяйствования.

Напоминаем, что на территории Одесской области функционируют 22 Центра обслуживания плательщиков.


Деловая Одесса
БИЗНЕС ГОРОСКОП