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2017-01-16, 12:53
Одесскими центрами предоставлена 171 тысяча административных услуг
Это, почти на 32 тысячи административных услуг больше по сравнению с январем-декабрем прошлого года.
Наиболее запрашиваемыми услугами в 2016 году были: получение карточки налогоплательщиков и внесение в паспорт гражданина Украины данных о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика с Государственного реестра физических лиц - налогоплательщиков (почти 71 тысяча), предоставление выписки с реестра плательщиков единого налога (свыше 18 тысяч), регистрация книг учета расчетных операций (почти 16 тысяч).
За 2016 год по вопросам получения административных, консультационных и информационных услуг, выдачи электронных ключей, прием отчетности и т.п. в Центры обслуживания плательщиков Одесской области обратилось почти 1,4 млн. субъектов хозяйствования.
Напоминаем, что на территории Одесской области функционируют 22 Центра обслуживания плательщиков.
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