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﻿2017-01-08, 16:30
Одесский адреналин: байкерский дрифт и снежная битва (ФОТО)

Некоторые одесситы заряжаются энергией, пока остальные пересиживают мороз в домашнем тепле.

Так, в социальной сети Instagram байкер Александр Кобез поделился фото и впечатлениями от Рождественского дрифта по Одессе:

«Вот так мы провели Рождество! Пять человек на кастоме с коляской, гоняли по снегу, дрифтили и по старой привычке приехали на Приморский».

 

А одесский общественник Сергей Дубенко поделился фото с сыном на снежной битве.

 

Напомним, сегодня в Одессе в 14.00 в парке Победы прошла первая снежная битва этого года. Участвовали 2 команды - победила друба.


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