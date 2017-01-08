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2017-01-08, 16:30
Одесский адреналин: байкерский дрифт и снежная битва (ФОТО)
Некоторые одесситы заряжаются энергией, пока остальные пересиживают мороз в домашнем тепле.
«Вот так мы провели Рождество! Пять человек на кастоме с коляской, гоняли по снегу, дрифтили и по старой привычке приехали на Приморский».
А одесский общественник Сергей Дубенко поделился фото с сыном на снежной битве.
Напомним, сегодня в Одессе в 14.00 в парке Победы прошла первая снежная битва этого года. Участвовали 2 команды - победила друба.
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