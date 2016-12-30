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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2016-12-30, 13:47
Одесский бизнес может спать спокойно?

Пресс-служба главы государства сообщает, что Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины №1728-VIII О временных особенностях осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности, т.е. продлил запрет на проверки бизнеса.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и действует до 31 декабря 2017 включительно.

Так, Законом устанавливается до 31 декабря 2017 мораторий на проведение органами государственного контроля плановых мероприятий по осуществлению государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности.

Документом также определяются основания и случаи, когда государственный надзор осуществляется.

Так, до 31 декабря 2017 года внеплановые мероприятия госнадзора проводятся по письменному заявлению субъекта хозяйствования о проведении контроля по его желанию; по решению суда; в случае наступления аварии, смерти пострадавшего в результате несчастного случая, что было связано с деятельностью субъекта хозяйствования.

Внеплановое мероприятие государственного надзора на основании обоснованного обращения физического лица о нарушении субъектом хозяйствования его законных прав проводится органом государственного надзора по согласованию Государственной регуляторной службы.

Почему одесским бизнесменам некомфортно вести бизнес? 

Напомним, ранее авторитетный "Forbes" заявил, что Украина заняла 74 место по комфортности ведения бизнеса на 2017 год.

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