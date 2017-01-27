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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-01-27, 16:41
Одесский боксер удостоен почетного звания!

Спортсмен федерации бокса Одесской области Валерий Харламов удостоен почетного звания "Мастер спорта Украины международного класса по боксу".

Напомним, в 2016 году Валерий блестяще выиграл Чемпионат мира среди студентов в Таиланде, а также получил статуэтку спортивного Оскара "Золотой Мангуст".

Одесситы удостоены двух Спортивных Оскаров! 
Одессит Валерий Харламов взял золото на чемпионате мира  

Сейчас Валерий  находится на учебно-тренировочном сборе Национальной сборной Украины по боксу в г.Коломыя. Впереди у спортсмена - ответственный соревновательный сезон.

 

От всей души поздравляем Валерия и его тренеров - Михаила Серженюка и Дмитрия Уржумцева.

 

 


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