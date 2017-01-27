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2017-01-27, 16:41
Одесский боксер удостоен почетного звания!
Спортсмен федерации бокса Одесской области Валерий Харламов удостоен почетного звания "Мастер спорта Украины международного класса по боксу".
Сейчас Валерий находится на учебно-тренировочном сборе Национальной сборной Украины по боксу в г.Коломыя. Впереди у спортсмена - ответственный соревновательный сезон.
От всей души поздравляем Валерия и его тренеров - Михаила Серженюка и Дмитрия Уржумцева.
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