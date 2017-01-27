2017-01-27, 16:41

Одесский боксер удостоен почетного звания!

Спортсмен федерации бокса Одесской области Валерий Харламов удостоен почетного звания "Мастер спорта Украины международного класса по боксу".



Напомним, в 2016 году Валерий блестяще выиграл Чемпионат мира среди студентов в Таиланде, а также получил статуэтку спортивного Оскара "Золотой Мангуст".



Одесситы удостоены двух Спортивных Оскаров!

Одессит Валерий Харламов взял золото на чемпионате мира

Сейчас Валерий находится на учебно-тренировочном сборе Национальной сборной Украины по боксу в г.Коломыя. Впереди у спортсмена - ответственный соревновательный сезон.





От всей души поздравляем Валерия и его тренеров - Михаила Серженюка и Дмитрия Уржумцева.







