

﻿ 2017-01-05, 14:14 Одесский экологический инспектор сядет за взятку Начальника одного из отделов экологической инспекции будут судить за получение почти 15 тыс. грн. взятки. Как сообщили в облпрокуратуре, мужчина подозревается в получении взятки (ч.3 ст.368 УК Украины). «Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу. В ходе следствия установлено, что чиновник экологической инспекции требовал и получил от гражданина почти 15 тысяч гривен за избежание ответственности, предусмотренной за незаконный вылов рыбы. В сентябре 2016 эколога разоблачили «на горячем» правоохранители», — говорится в сообщении.









