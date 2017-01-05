|Ожидается снижение нормы потребления газа по субсидии
|В 2017 году доллар в Украине будет по 30 гривен
|Одесситам - к праздникам. Гороскоп камней-оберегов на 2017 год
|
2017-01-05, 14:14
Одесский экологический инспектор сядет за взятку
Начальника одного из отделов экологической инспекции будут судить за получение почти 15 тыс. грн. взятки.
Как сообщили в облпрокуратуре, мужчина подозревается в получении взятки (ч.3 ст.368 УК Украины).
«Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу. В ходе следствия установлено, что чиновник экологической инспекции требовал и получил от гражданина почти 15 тысяч гривен за избежание ответственности, предусмотренной за незаконный вылов рыбы. В сентябре 2016 эколога разоблачили «на горячем» правоохранители», — говорится в сообщении.
|
влажность:
давление:
ветер:
БИЗНЕС ГОРОСКОП