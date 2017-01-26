2017-01-26, 17:00

Одесский экс-мэр - о безнаказанном распиле огромного бюджета

Экс-мэр Одессы Эдуард Гурвиц на своей странице в Facebook заявил о несостоятельности реформы децентрализации.

«Никогда не думал, что мне придется давать такую оценку реформе, которая формально в разы повысила возможности местных бюджетов. Ведь именно меня в конце 90-х публично обвиняли в развязывании «бюджетных войн», целью которых и было выведение местного самоуправления из финансовой комы и тотальной зависимости от выбрыков унаследованной от совка «вертикали власти». В 2015 году то, за что тогда отчаянно боролись мэры всего нескольких городов страны, просто свалилось на голову тем, кто прошел свой, специфический отбор — нет, не на профессиональную пригодность, а на рабскую покорность режиму Януковича», — делает выводы Гурвиц.

Далее, бывший мэр изложил позицию по созданию так называемого «общественного бюджета», проехавшись тем самым по нынешнему руководству города.

«Такие махрово популистские проекты, как «Общественный бюджет», который является ничем иным, как клоном порожденного политтехнологами Януковича «Народного бюджета»? Ущипните себя! Вы в сознании? Безнаказанный распил и разбазаривание львиной доли огромного бюджета под ширмой «прямого участия» горожан в освоении раздробленной на мелкие фрагменты мизерной его части, изначально предназначенной для прикормленных «общественников»! В этом смысл бюджетной децентрализации??», — недоумевает бывший мэр Одессы.

Отметим, что «общественный бюджет», призван дать возможность одесситам участвовать в распределении средств городской казны — на основании этого документа предложения горожан будут регистрироваться и отбираться. Естественно будет определен порядок голосования за них, формы отчетности и т.д.

Так, данный проект предполагает, что на реализацию каждой идеи будет выделено от 200 тысяч до 5 миллионов гривен. Объем общественного бюджета определяет руководство города, городские службы будут заниматься реализацией идей, а авторы смогут контролировать работы.