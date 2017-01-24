2017-01-24, 12:24

Одесский губернатор: первая рабочая поездка и письма по ночам

Во вторник новый губернатор Максим Степанов совершил свою первую рабочую поездку по области.

В Измаиле, куда он отправился в сопровождении председателя областного совета Анатолия Урбанского, прошло рабочее совещание с чиновниками местных властных структур. Ближайшая задача для районных подчиненных - завершение ремонта автодороги Одесса - Рени в 2017 году.

"Состояние дороги, конечно, ужасное. Отремонтировать её — наш приоритет. Мы должны справиться с этим до конца года. Это наш приоритет, и, я надеюсь, мы сможем справиться с задачей", — заявил губернатор.

Финансирование многострадальной трассы будет проводиться из госбюджета и доходов от таможни.



Одной из тем, которая обсуждается, является вопрос наполнения местных бюджетов Бессарабии.

Также, в программе сегодняшнего визита главы ОГА посещение нескольких городских объектов, в частности стройплощадки на улице И.Франко, где ведется строительство дворца спорта.









Накануне этой поездки, в понедельник, губернатор провел первое аппаратное совещание, где жестко раскритиковал состояние дел в ОГА, доставшееся ему от предшественников.

В первую очередь, чиновника возмутило огромное количество обращений граждан — почти две с половиной тысячи, которые скопились в секретариате Одесской облгосадминистрации. За всю каденцию Михаила Саакашвили и Соломии Бобровской не них никто не отвечал, либо делал это абсолютно непрофессионально.

"Это ужас! — возмущен Степанов. — То, что происходит, в моем понимании — это ужас! — негодует новый губернатор. — Я не знаю, что было до меня, при мне таких вещей не будет — это невозможно. Человек задал очень конкретный вопрос: дайте, пожалуйста, анализ по конкретной проблеме. Что тут написано? "Ваше утверждение является безосновательным". Какое утверждение? Человек просто попросил анализ!".

Степанов пообещал: все обращения, еще не утратившие актуальность, будут рассмотрены им лично и в кратчайшие сроки.



"Я буду по ночам читать эти письма, но я все это выведу на то уровень, который необходим", — цитирует губернатора ivasi.news



