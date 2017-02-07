2017-02-07, 13:05

Одесский губернатор предупредил о социальном взрыве

На своей странице в соцсети губернатор Одесской области Максим Степанов выразил возмущение тем, что столичные чиновники, планируя работу на совещаниях, вовсе не владеют реальной ситуацией на местах.



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Речь шла, в частности о закупки медикаментов для онкобольных и создании единого центра экстренной помощи.

"Предложил руководителю департамента здравоохранения перечислить не закуплены лекарства для онкобольных на количество потерянных жизней. Люди с июня не получают медикаменты! С июня!!! 13 млн, выделенные на эти нужды, усвоить не смогли, - докладывает мне спокойно директор департамента. Как это?? То есть, ситуация такая: система здравоохранения все это время не работала, профильного департамента, как такого, нет, просто руины! Поручил до конца дня предоставить информацию, когда именно начнется закупка.

То же самое с созданием Единого центра медицинской помощи... четкого проекта до сих пор нет. Поручил за 3 дня собрать до кучи, наконец, все документы, подготовить обращение к органам местного самоуправления, сделать расчеты и принести мне. Относительно госпитальных округов. Я не в курсе того, как именно проходят совещания в Минздраве. Но они не знают о ситуации на местах. Одесская область нуждается не в 5 госпитальных округах, как планируют в Минздраве, а минимум - 10! Иначе будет социальный взрыв", - возмущенно констатирует глава Одесской области.







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Напомним, ранее в Одессе прошли заседания Зимней Школы «Общественное здоровье в Украине», гостем которых стал замминистра здравоохранения Украины Павел Ковтонюк.В частности речь шла о том, что на первичной помощи хотят регулировать непрофильные вызовы путем делегирования полномочий одесским врачам — ехать или не ехать на вызов.