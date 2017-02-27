2017-02-27, 14:44

Одесский губернатор управляет кадровым хаосом в ручном режиме

Большинство сокращений специалистов, проведенные за последние полтора года, были необоснованными и привели к тяжким последствиям.



Такое мнение высказал сегодня председатель Одесской ОГА Максим Степанов.

«Сегодня этим хаосом я стараюсь управлять в «ручном режиме», если так можно выразиться. Есть вопросы, которыми необходимо заниматься ежедневно», — подчеркнул глава ОГА.

Сегодня, 27 февраля, проходит второй этап конкурса на должности вице-губернаторов.



Губернатор считает, что он должен иметь возможность сам предлагать людей, с которыми хотел бы работать в одной команде: «Я вижу так – я должен предложить людей, которых вижу членами своей команды, а комиссия должна оценить степень их профессиональности, адекватности».







К слову, претендент, победивший в конкурсе, будет назначен на должность не ранее, чем через три недели. А на директоров департаментов и их заместителей кандидатуры будут согласовываться с профильными министерствами. Первый этап конкурса на эти должности начнётся уже 10 марта.



Оклад для директоров департамента предусмотрен в размере 7100 гривен, для начальников управлений – 6800.

Также Максим Степанов прокомментировал СМИ попытку некоторых кандидатов баллотироваться одновременно на все четыре вакансии замов.

«С одной стороны — это смешно, а с другой — грустно. Это говорит о несовершенстве процедуры. Человек в здравом уме претендует сразу на все четыре направления, то есть, ему всё равно — каким направлением руководить и чем заниматься. Это трудно комментировать, вложив хоть какую-то логику», — заявил губернатор.



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