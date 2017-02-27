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2017-02-27, 14:44
Одесский губернатор управляет кадровым хаосом в ручном режиме
Большинство сокращений специалистов, проведенные за последние полтора года, были необоснованными и привели к тяжким последствиям.
«Сегодня этим хаосом я стараюсь управлять в «ручном режиме», если так можно выразиться. Есть вопросы, которыми необходимо заниматься ежедневно», — подчеркнул глава ОГА.
Сегодня, 27 февраля, проходит второй этап конкурса на должности вице-губернаторов.
Также Максим Степанов прокомментировал СМИ попытку некоторых кандидатов баллотироваться одновременно на все четыре вакансии замов.
«С одной стороны — это смешно, а с другой — грустно. Это говорит о несовершенстве процедуры. Человек в здравом уме претендует сразу на все четыре направления, то есть, ему всё равно — каким направлением руководить и чем заниматься. Это трудно комментировать, вложив хоть какую-то логику», — заявил губернатор.
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