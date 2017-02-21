2017-02-21, 10:28

Одесский Морвокзал готовится встречать международный форум

По традиции, в Одессе, на территории Одесского морвокзала состоится Международный Черноморский Транспортный Форум-2017.



В этом году он планируется 27-29 сентября.



Форум объединит XX международную выставку по транспорту и логистике «ТрансУкраина 2017», международную специализированную выставку «ТрансРэйл Украина 2017», специализированную выставку «Коммерческий и муниципальный транспорт 2017», XX международную конференцию «Транспортная система Украины в системе трансконтинентальных транспортных маршрутов», а также XIV международную выставку по судоходству, судостроению и развитию портов «Одесса 2017».







Координаторами выставок и конференции являются Министерство инфраструктуры Украины и Ассоциация портов Черного и Азовского морей (BASPA).

В форуме примет участие делегация Европейского банка реконструкции и развития во главе с Директором в Украине Шевки Аджунером.

Кроме того, о заинтересованности в участии в Форуме компаний своих государств заявили Посольства Афганистана, Румынии и Ирана. При поддержке Посольства Ирана ведется подготовка Украино-Иранского бизнес-форума, а также презентации экспозиции иранских компаний на выставке.

Глава компании ProDanube International Манфред Зайтц выступит с докладом о возможностях развития судоходства по Дунаю.

Одной из центральных тем международной конференции «Транспортная система Украины в системе трансконтинентальных транспортных маршрутов» будет тема функционирования Нового Шелкового пути и ТМТМ.