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2017-02-21, 10:28
Одесский Морвокзал готовится встречать международный форум
По традиции, в Одессе, на территории Одесского морвокзала состоится Международный Черноморский Транспортный Форум-2017.
В этом году он планируется 27-29 сентября.
В форуме примет участие делегация Европейского банка реконструкции и развития во главе с Директором в Украине Шевки Аджунером.
Кроме того, о заинтересованности в участии в Форуме компаний своих государств заявили Посольства Афганистана, Румынии и Ирана. При поддержке Посольства Ирана ведется подготовка Украино-Иранского бизнес-форума, а также презентации экспозиции иранских компаний на выставке.
Глава компании ProDanube International Манфред Зайтц выступит с докладом о возможностях развития судоходства по Дунаю.
Одной из центральных тем международной конференции «Транспортная система Украины в системе трансконтинентальных транспортных маршрутов» будет тема функционирования Нового Шелкового пути и ТМТМ.
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