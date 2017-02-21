2017-02-21, 17:40

Одесский нардеп - под подозрением

В ближайшее время своей депутатской неприкосновенности может лишиться одесский нардеп Николай Скорик, если против того будет достаточно доказательств нарушения закона.

Об этом сообщил журналистам главный прокурор Одесской области Олег Жученко.

«Генпрокурор готов обращаться в Верховную Раду. И ему неважно, к какой политической силе относится человек. Если он виноват, должен отвечать по закону», — отметил Жученко.



В ходе продолжающегося расследования событий февраля 2014 года, когда под стенами одесской ОГА были избиты журналисты и общественники, в прокуратуре намерены привлечь к ответственности по этому делу действительного на тот момент председателя облгосадминистрации, а ныне главу «Оппозиционного блока» Николая Скорика.

