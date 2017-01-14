2017-01-14, 12:47

Одесский областной совет бьет тревогу!

В сети Интернет был выявлен поддельный сайт Одесского областного совета по ссылке: oblsovet.od.ua.

«В настоящее время направлен соответствующий запрос в Службу безопасности Украины, однако пока не внесены соответствующие записи в ЕРДР и не начато расследование, сайт продолжает работать и распространять информацию от имени Одесского областного совета.

Такие действия попадают под понятие «киберсквоттинга», является недобросовестной регистрацией доменного имени и противоречат как национальному законодательству, так и международным правилам установленных ICAAN.

Так в соответствии с ч. 5 ст. 16 Закона Украины «О регистрации» в наименовании лица запрещается использовать полное или сокращенное наименование государственных органов или органов местного самоуправления, или производные от этих наименований, в свою очередь ст. 28 Закона Украины «Об информации» установлено недопустимости злоупотребления парво на информацию. Также необходимо обратить, что такие действия полностью противоречат Закону Украины «О порядке освещения деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в Украине средствами массовой инофрамации».

В свою очередь по международными правилами предусмотрено, что недобросовестное использование имеет следующие признаки: доменные имя тождественные или схожие; зарегистрированы и используются недобросовестно», - говорится в сообщении пресс-службы Одесского областного совета.