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﻿2017-01-23, 14:26
Одесский облсовет бросился на спасение Башни Пушкина

Председатель областного совета Анатолий Урбанский посетил Белгород-Днестровскую крепость с рабочим визитом.

Вместе с советником председателя областного совета Михаилом Шмушковичем и историком Андреем Красножоном он проинспектировали ход ремонтных работ северной стены и проверили состояние башни № 2 Аккерманской крепости, которая из-за сильных осадков начала разрушаться.

И.о. руководителя КП Фортеця Александр Морозов выразил обеспокоенность по поводу просадки моста Килийскихо ворот и восстановление рва, сообщает пресс-служба Одесского облсовета. Александр Морозов также обсудил с председателем облсовета вопрос освещения крепости и подсветки памятника в ночное время.

В ходе выезда наибольшее беспокойство вызвал у Анатолия Урбанского состояние Башни Пушкина. Глава облсовета поручил законсервировать объект и подготовить проект замены крыши башни.

- В Аккерманской крепости закончили один из этапов противоаварийных работ в башне, которая начала проседать. Местами сооружения покрылось трещинами и могло обрушиться. Спасать ее начали еще в октябре прошлого года. На противоаварийные реставрационные мероприятия по реконструкции крепости из областного бюджета было выделено 7000000 гривен. Также начато укрепление самой проблемной часть стены - Северную, регулярно подтапливает со стороны лимана. Все этапы работ по спасению крепости от разрушения планируется завершить до начала лета. Благодаря тому, что Аккерманская крепость из общей собственности территориальных громад сел, поселков, городов области были переданы в хозяйственных руки управление территориальной общины города Белгород-Днестровский будут выполнены все необходимые работы, - говорит Анатолий Урбанский.

На встрече также присутствовали первый заместитель городского головы Вадим Кесарчук, секретарь Белгород-Днестровского городского совета Ольга Ципуленко.

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