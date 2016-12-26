2016-12-26, 16:06

Одесский Петух покоряет соцсети (ВИДЕО)

Наступающий 2017 год подтолкнул директора Одесского зоопарка Игоря Белякова к креативу.



Он надел костюм Петуха и в этом образе снял клип с Новогодним поздравлением.

Видео опубликовали на YouTube. В клипе Беляков бегает по территории зоопарка за другим персонажем этого видео – девушкой в костюме курочки.



Празднование Нового года в зоопарке пройдет 29 декабря в 12:00. В этот день всех посетителей ждут озорные игры, конкурсы, танцы и развлечения вместе с интересными сказочными героями. Также в ходе праздника будет объявлен победитель голосования «Символ 2017 года» - лучший петух, которого выберут одесситы.