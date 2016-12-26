Деловой мир    - Одесса    - Украина    - Планета Намедни Цифры Юрисконсульт Налоги Банки Недвижимость Болевая точка Свое дело Уголок потребителя Фермер Транспорт Дайджест Арена Антология бизнеса Кофе-брейк
ODG
Архив   Декабря
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2016-12-26, 16:06
Одесский Петух покоряет соцсети (ВИДЕО)

Наступающий 2017 год подтолкнул директора Одесского зоопарка Игоря Белякова к креативу.

 Он надел костюм Петуха и в этом образе снял клип с Новогодним поздравлением.

Видео опубликовали на YouTube. В клипе Беляков бегает по территории зоопарка за другим персонажем этого видео – девушкой в костюме курочки.

Празднование Нового года в зоопарке пройдет 29 декабря в 12:00. В этот день всех посетителей ждут озорные игры, конкурсы, танцы и развлечения вместе с интересными сказочными героями. Также в ходе праздника будет объявлен победитель голосования «Символ 2017 года» - лучший петух, которого выберут одесситы.


Деловая Одесса
БИЗНЕС ГОРОСКОП