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2016-12-26, 16:06
Одесский Петух покоряет соцсети (ВИДЕО)
Наступающий 2017 год подтолкнул директора Одесского зоопарка Игоря Белякова к креативу.
Видео опубликовали на YouTube. В клипе Беляков бегает по территории зоопарка за другим персонажем этого видео – девушкой в костюме курочки.
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