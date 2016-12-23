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2016-12-23, 15:20
Одесский припортовый: просьба о моратории и отчет ФГИ
Сегодня на сессии депутаты Одесского областного совета намерены просить президента Украины наложить мораторий на приватизацию Одесского припортового завода.
Тем временем, в Фонде госимущества уверяют(ФГИ), что причиной отсутствия заявок от потенциальных покупателей Одесского припортового завода стали отрицательная ценовая конъюнктура на рынках минеральных удобрений и газа, а также убыточная деятельность и долги предприятия перед Group DF Дмитрия Фирташа.
Об этом говорится в отчете Фонда госимущества по итогам деятельности в 2016 году.
В отчете сказано, что подготовка ОПЗ к приватизации осуществлялась с привлечением советников из международного инвестбанка UBS, а также юристов Ernst & Young и Baker & McKenzie.
Далее Фонд госимущества в своем отчете указал, что Кабмин и НБУ так и не урегулировали вопрос замещения долга перед Group DF, находящегося на балансе ОПЗ. По данным отчета, что касается ФГИ, были решены вопросы снижения стартовой цены и банковских гарантий вместо депозита. Со стороны НАК Нафтогаз Украины были предоставлены гарантии для инвестора по поставкам газа на ОПЗ.
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