2016-12-23, 15:20

Одесский припортовый: просьба о моратории и отчет ФГИ

Сегодня на сессии депутаты Одесского областного совета намерены просить президента Украины наложить мораторий на приватизацию Одесского припортового завода.



Инициатором этого обращения стал депутат Виталий Саутенков, которого поддержали 59 коллег. По их мнению, приватизация ОПЗ негативно скажется на предприятии и жизни всего региона.



Второе обращение на ту же тему подготовил депутат Анатолий Артеменко относительно недопущения остановки завода. Оно было подкреплено письмом руководства ОПЗ.

Тем временем, в Фонде госимущества уверяют(ФГИ), что причиной отсутствия заявок от потенциальных покупателей Одесского припортового завода стали отрицательная ценовая конъюнктура на рынках минеральных удобрений и газа, а также убыточная деятельность и долги предприятия перед Group DF Дмитрия Фирташа.

Об этом говорится в отчете Фонда госимущества по итогам деятельности в 2016 году.

В отчете сказано, что подготовка ОПЗ к приватизации осуществлялась с привлечением советников из международного инвестбанка UBS, а также юристов Ernst & Young и Baker & McKenzie.



Была создана так называемая «Комната данных» с почти 3 тыс документов, около 20 тыс страниц данных, более 10 финансовых и налоговых отчетов, были проведены переговоры с 27 международными компаниями. Предварительные заявки на участие в конкурсе предоставили компании из США, Омана, Польши и Украины.

Далее Фонд госимущества в своем отчете указал, что Кабмин и НБУ так и не урегулировали вопрос замещения долга перед Group DF, находящегося на балансе ОПЗ. По данным отчета, что касается ФГИ, были решены вопросы снижения стартовой цены и банковских гарантий вместо депозита. Со стороны НАК Нафтогаз Украины были предоставлены гарантии для инвестора по поставкам газа на ОПЗ.