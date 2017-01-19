2017-01-19, 09:33

Одесский сельский голова пойман с поличным

Сегодня стало известно, сельский голова из Овидиопольского района получил подозрение от прокуратуры в получении 300 долларов США взятки.

«18 января 2017 года прокуратура сообщила о подозрении указанному лицу по ч.3 ст.368 УК Украины. Установлено, что руководитель органа местного самоуправления требовал и получил 300 долларов США взятки от предпринимателя за согласование и подписание договора аренды нежилого помещения», — сообщили правоохранители.

Досудебное расследование продолжается. Кроме того, направлено ходатайство об избрании меры пресечения задержанному чиновнику.







