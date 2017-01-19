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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-01-19, 09:33
Одесский сельский голова пойман с поличным

Сегодня стало известно, сельский голова из Овидиопольского района получил подозрение от прокуратуры в получении 300 долларов США взятки.

«18 января 2017 года прокуратура сообщила о подозрении указанному лицу по ч.3 ст.368 УК Украины. Установлено, что руководитель органа местного самоуправления требовал и получил 300 долларов США взятки от предпринимателя за согласование и подписание договора аренды нежилого помещения», — сообщили правоохранители.

Досудебное расследование продолжается. Кроме того, направлено ходатайство об избрании меры пресечения задержанному чиновнику.




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