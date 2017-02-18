2017-02-18, 19:50

Одесский шоумен Григорий Червонный поженил две влюбленные пары

В День Влюбленных известный артист и радиоведущий устроил настоящий праздник для одесситов. А четверым из них подарил новый этап в жизни.

Владимир и Татьяна, Марина и Виктор - эти четыре влюбленных сердца получили в праздничный вечер не только море апплодисментов и подарков, но и разрешение на законный брак. Веселая церемония двух бракосочетаний под руководством Григория Червонного под шансон и веселые одесские мотивы прошла в мюзик-холле "Золотой Дюк" в День Святого Валентина.



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Гостями вечера стали астропсихолог Ян Данилович, директор "Джерелия" Алла Калюжная, главред "Деловой Одессы" Елена Жура, руководитель сети предприятий автосервиса "X-Auto" Николай Луцяк и многие другие.