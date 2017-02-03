2017-02-03, 11:15

Одесское предприятие возместило убытки в сумме свыше 31 млн.гривен

Налоговой милицией Одесской области в рамках расследования криминального производства установлено, что должностные лица предприятия путем умышленного не отображения в налоговой отчетности суммы отчужденных основных средств производства, уклонились от уплаты НДС на сумму 31,4 млн. грн.

В Единый реестр досудебных расследований внесены ведомости о совершении криминального правонарушения по ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины.

В ходе оперативного сопровождения материалов криминального правонарушения были обеспечены возмещения предприятием нанесенных государству убытков в полном объеме.