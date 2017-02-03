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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-02-03, 11:15
Одесское предприятие возместило убытки в сумме свыше 31 млн.гривен

Налоговой милицией Одесской области в рамках расследования криминального производства установлено, что должностные лица предприятия путем умышленного не отображения в налоговой отчетности суммы отчужденных основных средств производства, уклонились от уплаты НДС на сумму 31,4 млн. грн.

В Единый реестр досудебных расследований внесены ведомости о совершении криминального правонарушения по ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины. 

В ходе оперативного сопровождения материалов криминального правонарушения были обеспечены возмещения предприятием нанесенных государству убытков в полном объеме.


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