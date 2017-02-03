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2017-02-03, 11:15
Одесское предприятие возместило убытки в сумме свыше 31 млн.гривен
Налоговой милицией Одесской области в рамках расследования криминального производства установлено, что должностные лица предприятия путем умышленного не отображения в налоговой отчетности суммы отчужденных основных средств производства, уклонились от уплаты НДС на сумму 31,4 млн. грн.
В Единый реестр досудебных расследований внесены ведомости о совершении криминального правонарушения по ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины.
В ходе оперативного сопровождения материалов криминального правонарушения были обеспечены возмещения предприятием нанесенных государству убытков в полном объеме.
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