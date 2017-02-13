2017-02-13, 13:44

Одесского губернатора не устраивают методы работы его подчиненных

Сегодня на аппаратном совещании губернатор Максим Степанов заявил, закупка лекарств для онкодиспансера теперь под его личным контролем и дал «нагоняй» сотрудникам департамента здравоохранения и социальной защиты, во главе с Татьяной Кривой.

«Я узнал, нужна неделя, чтобы разместить все материалы касательно плана закупок на «ProZorro» и преступить к закупках. У меня один вывод: с одной стороны — тотальная некомпетенция, а с другой — нежелание что-либо делать.Из-за вашей бездеятельности, конкретно по онкопрепаратам, какое-то количество людей не просто осталось без лекарств, а получило последствия ещё хуже. Я не думаю, что мы с вами будем работать в дальнейшем», — заявил Максим Степанов.





Кроме того, Степанов возмущен задержками в выдаче квартир участникам АТО. По словам Т. Кривой, причина в том, что Госказначейство выплатило только оценочную стоимость жилья – 61 млн. грн. А договорная стоимость покупки выше. В госбюджете денег на данные расходы нет, а из областного или городского бюджета Одессы необходимая сумма может быть выделена только по решению сессии. И.о. вице-губернатора Марина Зинченко добавила, что оперативно решить проблему сегодня можно только двумя способами: или обратиться за помощью к благотворительным фондам, или попросить городской департамент социальной политики выделить деньги с гарантией их погашения в дальнейшем.



Максим Степанов заявил: «Почему к власти так относятся? Потому что принцип работы - «из всего создать проблему, а потом её героически преодолевать».



Губернатор намерен погасить недостающую сумму в течение недели.

Был поднят вопрос и о финансировании льготных перевозок за бюджетные средства. В этом году будет выделено двадцать миллионов гривен на проезд автомобильным и ж/д транспортом. Об этом доложил и.о. начальника отдела транспорта и морехозяйственного комплекса Одесской обладминистрации Юрий Кононенко. В свою очередь, одесский губернатор считает, что двадцать миллионов — это заниженная сумма для междугородних перевозок. Глава ОГА требует провести тщательный анализ этой сферы.

Что касается проведения весенних полевых работ, то существует государственная программа по удешевлению кредитов, а также ряд других программ, о которых Степанов потребовал оповестить фермеров области.

Словом, сегодня на аппаратном совещании чиновники попали под заслуженную «раздачу».