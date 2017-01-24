2017-01-24, 18:14

Одесского ветерана без рук и ног не пустили к Президенту

Соцсети взрывает видео, на котором изображен безногий 90-летний инвалид, герой Второй мировой войны, ожидающий встречи с главой государства под стенами одесского оперного театра.

Видео, очевидно, снято в день недавнего приезда в Одессу главы государства Петра Порошенко. Дедушка в пиджаке, увешанном боевыми наградами, сообщил, что его зовут Николай Скаливский, он - бомж, инвалид первой группы.

На вопрос полицейской охраны, что он тут делает, Николай Иванович ответил, что в ходе своего визита в Умань в мае прошлого года Президент Порошенко лично пообещал оказать ему помощь в сложной жизненной ситуации - ветеран не имеет одной ноги и кистей рук, и ему негде жить. Помимо собственных увечий и отсутствия жилья, ветерана беспокоит также состояние его супруги - также инвалида первой группы. Из родных, которые могли бы помочь, у стариков не осталось никого. Их дочь умерла, став жертвой Чернобыльской катастрофы...

"Мы остались только вдвоём. Ночуем на вокзале, и у добрых людей... Вот ты взял бы и сказал: "Переночуй у меня! Я дам тебе кусок хлеба. Ты же воевал за меня, да?" - обратился ветеран к упитанному полицейскому, который вышел к нему из здания театра. - Я же воевал! Я же в крови лежал! Руку оторвало, живот разорвало! Две дырки в голове... Ногу отрезали... За что же я воевал, скажите?! Когда же мы правильно заживём? Когда мы будем верить нашей власти? Когда наша власть увидит нас? Я жду Президента! Пусть он посмотрит мне в глаза!"