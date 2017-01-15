2017-01-15, 11:29

Одесскому бизнесу: ставки сделаны, господа!

С января 2017 года вступил в силу Закон Украины от 20 декабря 2016 года № 1791-VIII "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году".

В частности, законом изменен порядок установления ставок единого налога для налогоплательщиков, которые избрали упрощенную систему налогообложения.

Так, ставки единого налога представляют:

- для первой группы плательщиков единого налога - в пределах до 10 процентов размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (1600 грн.);

- для второй группы плательщиков единого налога - в пределах до 20 процентов размера минимальной заработной платы (3200 грн.);

- для третьей группы плательщиков единого налога - 3 процента дохода (с НДС) и 5 процентов дохода (без НДС).

Для плательщиков единого налога четвертой группы размер ставок налога с одного гектара сельскохозяйственных угодий и/или земель водного фонда зависит от категории (типа) земель, их расположения и представляет (в процентах базы налогообложения):

- для пашни, сенокосых и пастбищ (кроме пашни, сенокосых и пастбищ, расположенных в горных зонах и на полесских территориях, а также сельскохозяйственных угодий, которые находятся в условиях закрытого грунта) - 0,95;

- для пашни, сенокосов и пастбищ, расположенных в горных зонах и на полесских территориях - 0,57;

- для многолетних насаждений (кроме многолетних насаждений, расположенных в горных зонах и на полесских территориях) - 0,57;

- для многолетних насаждений, расположенных в горных зонах и на полесских территориях - 0,19;

- для земель водного фонда - 2,43;

- для сельскохозяйственных угодий, которые находятся в условиях закрытого грунта - 6,33.