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2017-01-04, 14:10
Одессу атакует сказочный вкус пряников! (ФОТО,ВИДЕО)
Сегодня на Одесской киностудии открылся сказочный городок из пряников и конфет. Выставка пряничных домиков будет работать с 4 по 10 января с 11:00 до 17:00.
Участвовать в выставке может любой желающий! Для этого не обязательно иметь кулинарное образование!
На протяжении всей выставки будет проходить аукцион.
Все полученные средства пойдут на помощь в лечении 2-х летней Ангелины Ткаченко, у которой рак глаз. А также 7 и 8 января вся выручка с входных билетов пойдет на помощь маленькой подопечной.
Вход - 50 гривен. Для детей до 12 и пенсионеров - вход бесплатный!
Впервые в Одессе: сладкоежек ждут на Приморском бульваре
Напомним, что до 8 января в Одессе проходит фестиваль пряников.
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