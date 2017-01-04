2017-01-04, 14:10

Одессу атакует сказочный вкус пряников! (ФОТО,ВИДЕО)

Сегодня на Одесской киностудии открылся сказочный городок из пряников и конфет. Выставка пряничных домиков будет работать с 4 по 10 января с 11:00 до 17:00.

Участвовать в выставке может любой желающий! Для этого не обязательно иметь кулинарное образование!



Сейчас выставка насчитывает около 58 или 59 изделий, но точное количество сказать пока что сложно, потому что домики ещё будут доносить. Участие принимают не только одесситы, но и два участника из других городов: из Черновцов и Скадовска. Самый маленький домик размера 2х1 см, но он не съедобный. Из съедобных самый маленький 7х5 сантиметров. Самый большой - собор, но не пряничный, а из мастики. Любой понравившийся домик можно приобрести, назвав свою цену, а забрать его после окончания выставки - 10 числа.

На протяжении всей выставки будет проходить аукцион.

Все полученные средства пойдут на помощь в лечении 2-х летней Ангелины Ткаченко, у которой рак глаз. А также 7 и 8 января вся выручка с входных билетов пойдет на помощь маленькой подопечной.

Вход - 50 гривен. Для детей до 12 и пенсионеров - вход бесплатный!

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Напомним, что до 8 января в Одессе проходит фестиваль пряников.











