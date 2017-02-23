2017-02-23, 09:55

Официальная позиция ГУ ГФС в Одесской области по поводу пикета у стен фискальной службы

Вчера, 22 февраля 2017 года, около 11 часов состоялась акция возле административного здания ГУ ГФС в Одесской области по ул. Семинарской,5.

Достали: одесский бизнес против взяток! (ФОТО,ВИДЕО)



В официальном разъяснении фискальной службы говорится следующее:



"В мероприятии приняли участие около 100 работников СПМК-17, что осуществляет строительство дорог, аэродромов, обустройство поверхностей спортивных сооружений.

Участники собрания требовали возмещения НДС в размере почти 12 млн.грн.

Руководитель ГУ ГФС в Одесской области Глеб Милютин встретился с руководством предприятия за «круглым столом».

Достигнута договоренность относительно плана дальнейшего взаимодействия.

Глеб Милютин подчеркнул, что ГУ ГФС в Одесской области настроено на решение проблемных вопросов исключительно в рамках закона, а не с помощью ультиматумов и силового давления.

Для этого, ежемесячно проходят встречи руководства ГУ ГФС в Одесской области с представителями бизнеса-сообщества Одесчины, где рассматривают конкретные вопросы, связанные с администрированием налогов и налогообложением.

К сожалению, представители СПМК-17 ни разу не принимали участие в заранее анонсированных мероприятиях с бизнесом".

Также, по данной ситуации, Глеб Милютин встретился с представителями масс-медиа и прокомментировал позицию ГУ ГФС в Одесской области.