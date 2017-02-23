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﻿2017-02-23, 09:55
Официальная позиция ГУ ГФС в Одесской области по поводу пикета у стен фискальной службы

Вчера,  22 февраля 2017 года, около 11 часов состоялась акция возле административного здания ГУ ГФС в Одесской области по ул. Семинарской,5. 

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В официальном разъяснении фискальной службы говорится следующее:

"В мероприятии приняли участие около 100 работников СПМК-17, что осуществляет строительство дорог, аэродромов, обустройство поверхностей спортивных сооружений.

 Участники собрания требовали возмещения НДС в размере почти 12 млн.грн.

Руководитель ГУ ГФС в Одесской области Глеб Милютин встретился с руководством предприятия за «круглым столом». 

Достигнута договоренность относительно плана дальнейшего взаимодействия. 

Глеб Милютин подчеркнул, что ГУ ГФС в Одесской области настроено на решение проблемных вопросов исключительно в рамках закона, а не с помощью ультиматумов и силового давления. 

Для этого, ежемесячно проходят  встречи руководства ГУ ГФС в Одесской области с представителями бизнеса-сообщества Одесчины, где рассматривают конкретные вопросы, связанные с администрированием налогов и налогообложением.

К сожалению, представители СПМК-17 ни разу не принимали участие в заранее анонсированных мероприятиях с бизнесом".

Также, по данной ситуации, Глеб Милютин встретился с представителями масс-медиа и прокомментировал позицию ГУ ГФС в Одесской области. 

В Одессе возле облуправления фискальной службы проходит пикет (фото, обновлено)


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