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2017-02-11, 13:15
Оппозиционеры в Одессе бьют тревогу
Представители оппозиционных сил в Одессе обеспокоены инцидентами, которые происходят с их представителями, связывая это с преследованием по политическим и профессиональным мотивам.
На этот раз жертвой нападения возле своего дома на поселке Котовского стал глава Раздельнянского райсовета, член «Оппозиционного блока» Феликс Сигал.
«На него напали четверо неизвестных, которые избили его и нанесли серию ударов по голове тяжелым предметом. Очевидцы преступления вызвали скорую и полицию. С тяжелой черепно- мозговой травмой и тремя сломанными ребрами Феликс Сигал доставлен в реанимационное отделение одной из больниц Одессы. В настоящее время состояние его здоровья врачи оценивают как тяжелое», — говорится в сообщении пресс-службы нардепа от «Оппоблока» Николая Скорика.
«В настоящее время установлена принадлежность автомобиля, на котором с места преступления скрылись злоумышленники, проводятся неотложные следственные действия. Рассматривается версия корыстных мотивов совершения данного преступления», — говорится в сообщении полиции.
В ведомстве отмечают, что расследование находится на контроле у губернатора и руководства ГУ НП в Одесской области.
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