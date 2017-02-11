Деловой мир    - Одесса    - Украина    - Планета Намедни Цифры Юрисконсульт Налоги Банки Недвижимость Болевая точка Свое дело Уголок потребителя Фермер Транспорт Дайджест Арена Антология бизнеса Кофе-брейк
ODG
Архив   Февраля
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728

St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-02-11, 13:15
Оппозиционеры в Одессе бьют тревогу

Представители оппозиционных сил в Одессе обеспокоены инцидентами, которые происходят с их представителями, связывая это с преследованием по политическим и профессиональным мотивам.

На этот раз жертвой нападения возле своего дома на поселке Котовского стал глава Раздельнянского райсовета, член «Оппозиционного блока» Феликс Сигал.

«На него напали четверо неизвестных, которые избили его и нанесли серию ударов по голове тяжелым предметом. Очевидцы преступления вызвали скорую и полицию. С тяжелой черепно- мозговой травмой и тремя сломанными ребрами Феликс Сигал доставлен в реанимационное отделение одной из больниц Одессы. В настоящее время состояние его здоровья врачи оценивают как тяжелое», — говорится в сообщении пресс-службы нардепа от «Оппоблока» Николая Скорика.

У Сигала отобрали барсетку с наличностью. Предварительная квалификация — «ограбление». Правоохранители не исключают, что глава райсовета мог пострадать в результате конфликта со своими политическими оппонентами. Феликс Сигал является главой районной парторганизации «Оппозиционной блока».

«В настоящее время установлена принадлежность автомобиля, на котором с места преступления скрылись злоумышленники, проводятся неотложные следственные действия. Рассматривается версия корыстных мотивов совершения данного преступления», — говорится в сообщении полиции.

В ведомстве отмечают, что расследование находится на контроле у губернатора и руководства ГУ НП в Одесской области. 

 



Напомним, в конце октября представители Одесской самообороны избили бывшего председателя Ананьевского райсовета, депутата от "Оппозиционного блока" Николая Балана.

Одесская самооборона избила Николая Балана 

Картинки по запросу избили Николая Балана фото

Деловая Одесса
БИЗНЕС ГОРОСКОП