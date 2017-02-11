2017-02-11, 13:15

Оппозиционеры в Одессе бьют тревогу

Представители оппозиционных сил в Одессе обеспокоены инцидентами, которые происходят с их представителями, связывая это с преследованием по политическим и профессиональным мотивам.

На этот раз жертвой нападения возле своего дома на поселке Котовского стал глава Раздельнянского райсовета, член «Оппозиционного блока» Феликс Сигал.

«На него напали четверо неизвестных, которые избили его и нанесли серию ударов по голове тяжелым предметом. Очевидцы преступления вызвали скорую и полицию. С тяжелой черепно- мозговой травмой и тремя сломанными ребрами Феликс Сигал доставлен в реанимационное отделение одной из больниц Одессы. В настоящее время состояние его здоровья врачи оценивают как тяжелое», — говорится в сообщении пресс-службы нардепа от «Оппоблока» Николая Скорика.



У Сигала отобрали барсетку с наличностью. Предварительная квалификация — «ограбление». Правоохранители не исключают, что глава райсовета мог пострадать в результате конфликта со своими политическими оппонентами. Феликс Сигал является главой районной парторганизации «Оппозиционной блока».

«В настоящее время установлена принадлежность автомобиля, на котором с места преступления скрылись злоумышленники, проводятся неотложные следственные действия. Рассматривается версия корыстных мотивов совершения данного преступления», — говорится в сообщении полиции.

В ведомстве отмечают, что расследование находится на контроле у губернатора и руководства ГУ НП в Одесской области.





Напомним, в конце октября представители Одесской самообороны избили бывшего председателя Ананьевского райсовета, депутата от "Оппозиционного блока" Николая Балана.

Одесская самооборона избила Николая Балана