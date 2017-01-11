

﻿ 2017-01-11, 12:41 Отклонена жалоба по дноуглубительным работам в Южном Антимонопольный комитет Украины отклонил жалобу ООО "Техморгидрострой Николаев" по дноуглубительным работам в морском порту «Южный», которая существенно повлияла на конечные сроки проведения указанных закупок. Жалоба компании касалась проведения закупки строительства объекта: «Реконструкция водных подходов, маневровых зон и операционных акваторий у причалов с учетом перспективного грузооборота морского порта« Южный »в г. Южный Одесской области (первая очередь строительства, первый пусковой комплекс, строительно-монтажные работы ). В рассмотрении жалобы жалобщику было отказано. ООО "Техморгидрострой Николаев» не доказал невозможность выполнения требований заказчика (администрации морского порта «Южный»), не обосновал чем именно указанные требования нарушают его права и законные интересы и не дают возможности принять участие в процедуре закупки, не предоставил документального подтверждения необходимости внесения предложенных изменений . Конечный срок подачи тендерных предложений - 25 января 2017.



Продлены сроки подачи тендерных предложений по дноуглублению в порту Южный



Гройсман дал поручение АМПУ отменить тендер по Южному Порт Южный сделал официальное заявление

