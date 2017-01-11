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2017-01-11, 12:41
Отклонена жалоба по дноуглубительным работам в Южном
Антимонопольный комитет Украины отклонил жалобу ООО "Техморгидрострой Николаев" по дноуглубительным работам в морском порту «Южный», которая существенно повлияла на конечные сроки проведения указанных закупок.
Жалоба компании касалась проведения закупки строительства объекта: «Реконструкция водных подходов, маневровых зон и операционных акваторий у причалов с учетом перспективного грузооборота морского порта« Южный »в г. Южный Одесской области (первая очередь строительства, первый пусковой комплекс, строительно-монтажные работы ).
В рассмотрении жалобы жалобщику было отказано. ООО "Техморгидрострой Николаев» не доказал невозможность выполнения требований заказчика (администрации морского порта «Южный»), не обосновал чем именно указанные требования нарушают его права и законные интересы и не дают возможности принять участие в процедуре закупки, не предоставил документального подтверждения необходимости внесения предложенных изменений .
Конечный срок подачи тендерных предложений - 25 января 2017.
Порт Южный сделал официальное заявление
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