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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

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 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-01-11, 12:41
Отклонена жалоба по дноуглубительным работам в Южном

Антимонопольный комитет Украины отклонил жалобу ООО "Техморгидрострой Николаев" по дноуглубительным работам в морском порту «Южный», которая существенно повлияла на конечные сроки проведения указанных закупок.

Жалоба компании касалась проведения закупки строительства объекта: «Реконструкция водных подходов, маневровых зон и операционных акваторий у причалов с учетом перспективного грузооборота морского порта« Южный »в г. Южный Одесской области (первая очередь строительства, первый пусковой комплекс, строительно-монтажные работы ).

В рассмотрении жалобы жалобщику было отказано. ООО "Техморгидрострой Николаев» не доказал невозможность выполнения требований заказчика (администрации морского порта «Южный»), не обосновал чем именно указанные требования нарушают его права и законные интересы и не дают возможности принять участие в процедуре закупки, не предоставил документального подтверждения необходимости внесения предложенных изменений .

Конечный срок подачи тендерных предложений - 25 января 2017.

Продлены сроки подачи тендерных предложений по дноуглублению в порту Южный 

Гройсман дал поручение АМПУ отменить тендер по Южному  

Порт Южный сделал официальное заявление 


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