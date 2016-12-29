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﻿2016-12-29, 13:44
Открытие туалета в Одесской области: чиновники перерезали ленту в и посмотрели концерт (ФОТООТЧЕТ)

В селе Каменка Раздельнянского района Одесской области руководство района и другие чиновники торжественно открывали школьный туалет.

О таком масштабном событии отчитался у себя в Facebook депутат Раздельнянского райсовета Сергей Маслов.

"Как депутат Раздельнянского районного совета, я выполнил ещё одно обещание данное на моём округе избирателям (Каменский сельский совет)!

Сегодня состоялось открытие нового внутришкольного туалета. Директор школы Валентина Петровская пригласила главу Раздельнянского районного совета Сигала Ф.В., директора КП «Образование», директора РАНО, председателя Каменского сельского совета. Выступили детки с танцем и песней", — написал депутат.

Как полагается на торжественных событиях депутат Маслов поблагодарил всех, кто помог в этом нелегком деле.

"В свою очередь я хочу выразить благодарность всем людям,которые участвовали и поддержали меня в этом нелегком процессе. Мы все сделали хорошее дело для детей.

Впереди ещё много поставленных целей. Дети — наше будущее!!!", — резюмировал депутат райсовета.




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