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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-01-17, 11:05
Открытый тендер по ремонту СК Олимпиец

В перечень объектов, расходы по которым осуществляются в 2017 году за счет средств бюджета развития в соответствии с областной программой развития физической культуры и спорта в Одесской области , выделено 15 млн. гривен на реконструкцию КЗ "Одесская областная школа высшего спортивного мастерства" Олимпиец ".

Ремонтные работы планируется начать в начале весны 2017 года. Бюджетные средства пройдут через систему «Prozorro» и будет проведен открытый тендер. Победитель будет осуществлять ремонтные работы. На эти средства планируется демонтировать кровлю и заменить на новую, заменить старые окна, утеплить здание, решить вопрос с отоплением и санузлом.

В спортивном комплексе «Олимпиец» уже заменены старые осветительные фонари на новые современные. Из областного бюджета было выделено более 500 000 гривен.

"В единственном в Одесской области крытом легкоатлетическом манеже спортивного комплекса« Олимпиец "проблемные вопросы будут решаться поэтапно. Наша основная задача сегодня - сохранить спортивный комплекс и обеспечить спортсменов достойными условиями для тренировок", - отметил председатель областного совета Анатолий Урбанский.


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