2017-01-30, 10:15

Овидиопольский мясник повесился в СИЗО

Дмитрий Погорелов, умертвивший 42-летнюю женщину и её малолетнюю дочь, покончил жизнь самоубийством.



Погорелова поймали в Белгород-Днестровском районе после суток розысков 30 декабря 2016 года, ему инкриминировали жестокое двойное убийство. В СИЗО он продержался меньше месяца.

По предварительной информации, "овидиопольский мясник" повесился утром 28 января на простыне в своей камере. Версию убийства Погорелова, замаскированного под суицид, правоохранители отвергают. По их словам, он не имел никаких контактов с другими заключенными.

По факту самоубийства Погорелова открыто уголовное производство.

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