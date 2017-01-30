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2017-01-30, 10:15
Овидиопольский мясник повесился в СИЗО
Дмитрий Погорелов, умертвивший 42-летнюю женщину и её малолетнюю дочь, покончил жизнь самоубийством.
Погорелова поймали в Белгород-Днестровском районе после суток розысков 30 декабря 2016 года, ему инкриминировали жестокое двойное убийство. В СИЗО он продержался меньше месяца.
По предварительной информации, "овидиопольский мясник" повесился утром 28 января на простыне в своей камере. Версию убийства Погорелова, замаскированного под суицид, правоохранители отвергают. По их словам, он не имел никаких контактов с другими заключенными.
По факту самоубийства Погорелова открыто уголовное производство.
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