2016-12-30, 15:11

Овидиопольский убийца хотел, чтобы Одесса боялась (ВИДЕО)

В районе села Роксоланы Одесской области задержали Дмитрия Погорелова, которого подозревают в жестоком убийстве женщины и ее двухлетней дочери, совершённом в поселке Овидиополь.

Подозреваемого доставили в Овидиопольский районный отдел полиции. Информацию о задержании подтвердили в Отделе коммуникации полиции Одесской области.

Подозреваемого задержали, когда он выходил из посадки в 7 км от Овидиополя, рассказал начальник ГУНП Дмитрий Головин. Сопротивления он не оказывал. Дмитрия уже доставили в отдел полиции.

Мужчина подтвердил полицейским, что хотел устроить теракт: "Я хочу, чтобы Одесса боялась". На убийство он пошел осознанно, но мотивы озвучивать пока отказывается.



Одесские СМИ отслеживают поимку Овидиопольского убийцы (ВИДЕО)



Полиция начеку: поиски Овидиопольского убийцы продолжаются

План "Сирена" в Одесской области действовал уже почти сутки. Накануне после обеда нападающий ворвался в пустой дом налоговика Александра Никитинского. Поджег дом и перебрался в дом его сестры Ольги Журавлевой, где расправился с ней и ее дочерью. После чего устроил пожар и там, а затем скрылся на грузовике. По пути в Одессу злоумышленник таранил автомобили, затем бросил грузовик и скрылся в полях. В его поисках были задействованы более 500 человек: полицейские, военнослужащие Нацгвардия, сотрудники СБУ, а также местные активисты и охотники.



Непосредственно задержание провели военнослужащие 49 полка охраны общественного порядка Нацгвардии (в/ч 3012): старший лейтенант Виталий Брайко, солдат Виталий Джуряк и солдат Андрей Болог.



