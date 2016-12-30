Деловой мир    - Одесса    - Украина    - Планета Намедни Цифры Юрисконсульт Налоги Банки Недвижимость Болевая точка Свое дело Уголок потребителя Фермер Транспорт Дайджест Арена Антология бизнеса Кофе-брейк
ODG
Архив   Декабря
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2016-12-30, 15:11
Овидиопольский убийца хотел, чтобы Одесса боялась (ВИДЕО)

В районе села Роксоланы Одесской области задержали Дмитрия Погорелова, которого подозревают в жестоком убийстве женщины и ее двухлетней дочери, совершённом в поселке Овидиополь.

Подозреваемого доставили в Овидиопольский районный отдел полиции. Информацию о задержании подтвердили в Отделе коммуникации полиции Одесской области.

Подозреваемого задержали, когда он выходил из посадки в 7 км от Овидиополя, рассказал начальник ГУНП Дмитрий Головин. Сопротивления он не оказывал. Дмитрия уже доставили в отдел полиции.

Мужчина подтвердил полицейским, что хотел устроить теракт: "Я хочу, чтобы Одесса боялась". На убийство он пошел осознанно, но мотивы озвучивать пока отказывается.

Одесские СМИ отслеживают поимку Овидиопольского убийцы (ВИДЕО) 

Полиция начеку: поиски Овидиопольского убийцы продолжаются 

План "Сирена" в Одесской области действовал уже почти сутки. Накануне после обеда нападающий ворвался в пустой дом налоговика Александра Никитинского. Поджег дом и перебрался в дом его сестры Ольги Журавлевой, где расправился с ней и ее дочерью. После чего устроил пожар и там, а затем скрылся на грузовике. По пути в Одессу злоумышленник таранил автомобили, затем бросил грузовик и скрылся в полях. В его поисках были задействованы более 500 человек: полицейские, военнослужащие Нацгвардия, сотрудники СБУ, а также местные активисты и охотники.

Непосредственно задержание провели военнослужащие 49 полка охраны общественного порядка Нацгвардии (в/ч 3012): старший лейтенант Виталий Брайко, солдат Виталий Джуряк и солдат Андрей Болог.


Деловая Одесса
БИЗНЕС ГОРОСКОП