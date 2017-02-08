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2017-02-08, 18:20
Пассажиры самолета при посадке в аэропорту Одессы испытали шок
Сегодня пассажиры рейса, который следовал из Минска в соцсетях распространили информацию о том, что самолёт авиакомпании Belavia, совершая посадку в аэропорту Одессы, из-за гололёда сошёл со взлётно–посадочной полосы.
В соцсетях появилась информация об отсутствии необходимой для расчистки полосы техники.
«К очень большому сожалению , МАП Одесса не имеет соответствующей техники по расчистке гололёда с взлетно-посадочной полосы и рулежных дорожек ! Таковы последствия непогоды в регионе !», — пишет Вадим Громов.
Самолет удалось вернуть на полосу только с помощью тягача. Работа аэропорта была заблокирована на некоторое время.
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