2017-02-08, 18:20

Пассажиры самолета при посадке в аэропорту Одессы испытали шок

Сегодня пассажиры рейса, который следовал из Минска в соцсетях распространили информацию о том, что самолёт авиакомпании Belavia, совершая посадку в аэропорту Одессы, из-за гололёда сошёл со взлётно–посадочной полосы.



Благодаря профессионализму пилотов трагедии удалось избежать, и никто из пассажиров не пострадал. Но шок испытали все.

В соцсетях появилась информация об отсутствии необходимой для расчистки полосы техники.

«К очень большому сожалению , МАП Одесса не имеет соответствующей техники по расчистке гололёда с взлетно-посадочной полосы и рулежных дорожек ! Таковы последствия непогоды в регионе !», — пишет Вадим Громов.

Самолет удалось вернуть на полосу только с помощью тягача. Работа аэропорта была заблокирована на некоторое время.